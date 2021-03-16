Вкусный салат без майонеза - рецепт / фото ua.depositphotos.com

Салаты без майонеза – одни из самых низкокалорийных и полезных. Вместо него салаты можно заправлять растительным, оливковым или кукурузным маслами, а также сметаной, йогуртом, бальзамическим уксусом, соевым соусом, горчицей и разнообразными белыми соусами.

Салат с помидорами и сыром

  • Помидоры - 200 г
  • Твердый сыр - 80 г
  • Чеснок - 2 зубчика
  • Белый хлеб - 300 г
  • Растительное масло - 4 ст. л.
  • Сметана - 2 ст. л.
  • Соль - по вкусу

Первым делом следует приготовить сухарики. Хлеб нарезать небольшими кубиками. В сковороду влить 2 столовых ложки масла и обжарить сухарики со всех сторон до хрустящего состояния и золотистого цвета.

Читайте такжеКак варить перловку: рецепты вкусной и питательной кашуВыложить сухарики в отдельную миску и посолить. При желании можно также поперчить или добавить какие-то приправы.

В той же сковороде разогреть оставшееся масло, добавить измельченный зубчик чеснока. Обжаривать чеснок буквально 20-30 секунд, потому что он очень быстро пригорает.

Залить маслом с чесноком сухарики и перемешать их.

Помидоры хорошо помыть. Удалить в них плодоножки и нарезать тонкими кусочками или кубиками. Добавить к помидорам измельченный зубчик чеснока.

Сыр натереть на терке и добавить к остальным ингредиентам.

Заправить салат сметаной. При необходимости досолить. Все перемешать, переложить в салатник. Подавать салат с сухариками, но добавлять их следует непосредственно перед употреблением.

Салат из авокадо с йогуртовой заправкой

  • Авокадо - 1 шт.
  • Куриная грудка - 1 шт.
  • Огурец свежий - 1-2 шт.
  • Сок лимонный - 1 ч. Л.
  • Йогурт греческий - 150 г
  • Чеснок - 1 зубчик
  • Горчица - 0,5 ч. Л.
  • Укроп свежий - 1 пучок (небольшой)
  • Соль - по вкусу

Куриную грудинку заранее отварить в подсоленной воде и остудить.

Авокадо очистить от кожуры и косточки, нарезать произвольно небольшими кусочками. Выложить в миску, сбрызнуть лимонным соком и перемешать. Добавить нарезанный огурец и нарезанную кубиками куриную грудку.

Рецепт салата без майонеза / фото ua.depositphotos.com

Для соуса смешать йогурт, рубленную зелень, чеснок и горчицу.

Заправить салат соусом и хорошо перемешать. При необходимости посолить. Дать салату пропитаться соусом 15-20 минут.

Салат с сыром и маслинами

  • Помидоры - 3 шт.
  • Лук - 1 шт.
  • Твердый сыр - 150 г
  • Маслины - 150 г
  • Базилик - по вкусу
  • Петрушка - по вкусу

Для заправки

  • Лимонный сок - 1 ст. л.
  • Растительное масло - 3 ст. л.
  • Соль - по вкусу

Помидоры нарезать кусочками. Лук нарезать полукольцами.

Сыр нарезать кубиками. Соединить продукты в салатнике.

Петрушку и базилик нарезать крупными кусочками. Добавить оливки.

Смешать лимонный сок, растительное масло и соль. Залить салат заправкой. Все перемешать.

Салат с курятиной и фасолью

  • Куриная грудинка - 1 шт.
  • Фасоль консервированная-1 ст.
  • Листья салата - 6 шт.
  • Огурцы (среднего размера) - 1 шт.
  • Помидоры черри - 8 шт.
  • Лук (небольшой) - 1 шт.
  • Чеснок - 1 зубчик
  • Зелень - по вкусу
  • Растительное масло - 4 ст. л.
  • Лимоны - 0,5 шт.
  • Соль, перец черный молотый - по вкусу

Куриную грудинку промыть, обсушить и нарезать тонкими полосками или кубиками.

Читайте такжеВкусный и сытный бигос: как приготовить невероятное блюдоФасоль из банки откинуть на дуршлаг и промыть под проточной водой. Оставить в дуршлаге, чтобы стекла вся лишняя жидкость.

Чеснок и лук очистить. Огурец, помидоры, зелень, лимон и остальные овощи ополоснуть и обсушить салфетками.

В сковороде нагреть небольшое количество растительного масла. Курятину немного посолить, посыпать молотыми перцами и обжарить на среднем огне, помешивая (около 10 минут).

Листья салата порвать руками произвольными кусками. Лук нарезать полукольцами или чуть мельче, огурцы небольшими кубиками, а помидоры черри половинками или четвертинками.

Отправить в глубокую салатницу листы салата и консервированную фасоль. Добавить остывшую куриную грудку. Потом - помидоры и огурцы.

Приготовление заправки. В глубокой чашке смешать растительное рафинированное или оливковое масло, сок свежего выжатого лимона, соль по вкусу, пропущенный через пресс чеснок и молотые перцы. Тщательно все перемешать.

Полить салат заправкой. Сверху посыпать зеленью. За 5-10 минут до подачи салат перемешать.

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Автор: УНИАН