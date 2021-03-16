Салаты без майонеза – одни из самых низкокалорийных и полезных. Вместо него салаты можно заправлять растительным, оливковым или кукурузным маслами, а также сметаной, йогуртом, бальзамическим уксусом, соевым соусом, горчицей и разнообразными белыми соусами.
Салат с помидорами и сыром
- Помидоры - 200 г
- Твердый сыр - 80 г
- Чеснок - 2 зубчика
- Белый хлеб - 300 г
- Растительное масло - 4 ст. л.
- Сметана - 2 ст. л.
- Соль - по вкусу
Первым делом следует приготовить сухарики. Хлеб нарезать небольшими кубиками. В сковороду влить 2 столовых ложки масла и обжарить сухарики со всех сторон до хрустящего состояния и золотистого цвета.
Читайте такжеКак варить перловку: рецепты вкусной и питательной кашуВыложить сухарики в отдельную миску и посолить. При желании можно также поперчить или добавить какие-то приправы.
В той же сковороде разогреть оставшееся масло, добавить измельченный зубчик чеснока. Обжаривать чеснок буквально 20-30 секунд, потому что он очень быстро пригорает.
Залить маслом с чесноком сухарики и перемешать их.
Помидоры хорошо помыть. Удалить в них плодоножки и нарезать тонкими кусочками или кубиками. Добавить к помидорам измельченный зубчик чеснока.
Сыр натереть на терке и добавить к остальным ингредиентам.
Заправить салат сметаной. При необходимости досолить. Все перемешать, переложить в салатник. Подавать салат с сухариками, но добавлять их следует непосредственно перед употреблением.
Салат из авокадо с йогуртовой заправкой
- Авокадо - 1 шт.
- Куриная грудка - 1 шт.
- Огурец свежий - 1-2 шт.
- Сок лимонный - 1 ч. Л.
- Йогурт греческий - 150 г
- Чеснок - 1 зубчик
- Горчица - 0,5 ч. Л.
- Укроп свежий - 1 пучок (небольшой)
- Соль - по вкусу
Куриную грудинку заранее отварить в подсоленной воде и остудить.
Авокадо очистить от кожуры и косточки, нарезать произвольно небольшими кусочками. Выложить в миску, сбрызнуть лимонным соком и перемешать. Добавить нарезанный огурец и нарезанную кубиками куриную грудку.
Для соуса смешать йогурт, рубленную зелень, чеснок и горчицу.
Заправить салат соусом и хорошо перемешать. При необходимости посолить. Дать салату пропитаться соусом 15-20 минут.
Салат с сыром и маслинами
- Помидоры - 3 шт.
- Лук - 1 шт.
- Твердый сыр - 150 г
- Маслины - 150 г
- Базилик - по вкусу
- Петрушка - по вкусу
Для заправки
- Лимонный сок - 1 ст. л.
- Растительное масло - 3 ст. л.
- Соль - по вкусу
Помидоры нарезать кусочками. Лук нарезать полукольцами.
Сыр нарезать кубиками. Соединить продукты в салатнике.
Петрушку и базилик нарезать крупными кусочками. Добавить оливки.
Смешать лимонный сок, растительное масло и соль. Залить салат заправкой. Все перемешать.
Салат с курятиной и фасолью
- Куриная грудинка - 1 шт.
- Фасоль консервированная-1 ст.
- Листья салата - 6 шт.
- Огурцы (среднего размера) - 1 шт.
- Помидоры черри - 8 шт.
- Лук (небольшой) - 1 шт.
- Чеснок - 1 зубчик
- Зелень - по вкусу
- Растительное масло - 4 ст. л.
- Лимоны - 0,5 шт.
- Соль, перец черный молотый - по вкусу
Куриную грудинку промыть, обсушить и нарезать тонкими полосками или кубиками.
Читайте такжеВкусный и сытный бигос: как приготовить невероятное блюдоФасоль из банки откинуть на дуршлаг и промыть под проточной водой. Оставить в дуршлаге, чтобы стекла вся лишняя жидкость.
Чеснок и лук очистить. Огурец, помидоры, зелень, лимон и остальные овощи ополоснуть и обсушить салфетками.
В сковороде нагреть небольшое количество растительного масла. Курятину немного посолить, посыпать молотыми перцами и обжарить на среднем огне, помешивая (около 10 минут).
Листья салата порвать руками произвольными кусками. Лук нарезать полукольцами или чуть мельче, огурцы небольшими кубиками, а помидоры черри половинками или четвертинками.
Отправить в глубокую салатницу листы салата и консервированную фасоль. Добавить остывшую куриную грудку. Потом - помидоры и огурцы.
Приготовление заправки. В глубокой чашке смешать растительное рафинированное или оливковое масло, сок свежего выжатого лимона, соль по вкусу, пропущенный через пресс чеснок и молотые перцы. Тщательно все перемешать.
Полить салат заправкой. Сверху посыпать зеленью. За 5-10 минут до подачи салат перемешать.
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