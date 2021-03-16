Яркие и оригинальные салаты с домашними заправками прекрасно разнообразят рацион.

Салаты без майонеза – одни из самых низкокалорийных и полезных. Вместо него салаты можно заправлять растительным, оливковым или кукурузным маслами, а также сметаной, йогуртом, бальзамическим уксусом, соевым соусом, горчицей и разнообразными белыми соусами.

Салат с помидорами и сыром

Помидоры - 200 г

Твердый сыр - 80 г

Чеснок - 2 зубчика

Белый хлеб - 300 г

Растительное масло - 4 ст. л.

Сметана - 2 ст. л.

Соль - по вкусу

Первым делом следует приготовить сухарики. Хлеб нарезать небольшими кубиками. В сковороду влить 2 столовых ложки масла и обжарить сухарики со всех сторон до хрустящего состояния и золотистого цвета.

Читайте такжеКак варить перловку: рецепты вкусной и питательной кашуВыложить сухарики в отдельную миску и посолить. При желании можно также поперчить или добавить какие-то приправы.

В той же сковороде разогреть оставшееся масло, добавить измельченный зубчик чеснока. Обжаривать чеснок буквально 20-30 секунд, потому что он очень быстро пригорает.

Залить маслом с чесноком сухарики и перемешать их.

Помидоры хорошо помыть. Удалить в них плодоножки и нарезать тонкими кусочками или кубиками. Добавить к помидорам измельченный зубчик чеснока.

Сыр натереть на терке и добавить к остальным ингредиентам.

Заправить салат сметаной. При необходимости досолить. Все перемешать, переложить в салатник. Подавать салат с сухариками, но добавлять их следует непосредственно перед употреблением.

Салат из авокадо с йогуртовой заправкой

Авокадо - 1 шт.

Куриная грудка - 1 шт.

Огурец свежий - 1-2 шт.

Сок лимонный - 1 ч. Л.

Йогурт греческий - 150 г

Чеснок - 1 зубчик

Горчица - 0,5 ч. Л.

Укроп свежий - 1 пучок (небольшой)

Соль - по вкусу

Куриную грудинку заранее отварить в подсоленной воде и остудить.

Авокадо очистить от кожуры и косточки, нарезать произвольно небольшими кусочками. Выложить в миску, сбрызнуть лимонным соком и перемешать. Добавить нарезанный огурец и нарезанную кубиками куриную грудку.

Для соуса смешать йогурт, рубленную зелень, чеснок и горчицу.

Заправить салат соусом и хорошо перемешать. При необходимости посолить. Дать салату пропитаться соусом 15-20 минут.

Салат с сыром и маслинами

Помидоры - 3 шт.

Лук - 1 шт.

Твердый сыр - 150 г

Маслины - 150 г

Базилик - по вкусу

Петрушка - по вкусу

Для заправки

Лимонный сок - 1 ст. л.

Растительное масло - 3 ст. л.

Соль - по вкусу

Помидоры нарезать кусочками. Лук нарезать полукольцами.

Сыр нарезать кубиками. Соединить продукты в салатнике.

Петрушку и базилик нарезать крупными кусочками. Добавить оливки.

Смешать лимонный сок, растительное масло и соль. Залить салат заправкой. Все перемешать.

Салат с курятиной и фасолью

Куриная грудинка - 1 шт.

Фасоль консервированная-1 ст.

Листья салата - 6 шт.

Огурцы (среднего размера) - 1 шт.

Помидоры черри - 8 шт.

Лук (небольшой) - 1 шт.

Чеснок - 1 зубчик

Зелень - по вкусу

Растительное масло - 4 ст. л.

Лимоны - 0,5 шт.

Соль, перец черный молотый - по вкусу

Куриную грудинку промыть, обсушить и нарезать тонкими полосками или кубиками.

Читайте такжеВкусный и сытный бигос: как приготовить невероятное блюдоФасоль из банки откинуть на дуршлаг и промыть под проточной водой. Оставить в дуршлаге, чтобы стекла вся лишняя жидкость.

Чеснок и лук очистить. Огурец, помидоры, зелень, лимон и остальные овощи ополоснуть и обсушить салфетками.

В сковороде нагреть небольшое количество растительного масла. Курятину немного посолить, посыпать молотыми перцами и обжарить на среднем огне, помешивая (около 10 минут).

Листья салата порвать руками произвольными кусками. Лук нарезать полукольцами или чуть мельче, огурцы небольшими кубиками, а помидоры черри половинками или четвертинками.

Отправить в глубокую салатницу листы салата и консервированную фасоль. Добавить остывшую куриную грудку. Потом - помидоры и огурцы.

Приготовление заправки. В глубокой чашке смешать растительное рафинированное или оливковое масло, сок свежего выжатого лимона, соль по вкусу, пропущенный через пресс чеснок и молотые перцы. Тщательно все перемешать.

Полить салат заправкой. Сверху посыпать зеленью. За 5-10 минут до подачи салат перемешать.

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Автор: УНИАН