Диетологи считают, что орехи - необходимый продукт в рационе человека

Орехи обладают большим количеством витаминов и полезных веществ, которые нужны для нормального функционирования организма. Их можно использовать в качестве перекуса, но лучше - приготовить аппетитное блюдо. Ранее мы рассказывали, чем полезны орехи и сколько в день их можно есть, а сегодня поделимся небольшой подборкой рецептов.

Салат с орехами, курицей, ананасом и сыром

куриное филе - 250 г;

консервированный ананас - 130 г;

сыр - 100 г;

грецкий орех - 40 г;

майонез - 80 г или по вкусу.

Филе курицы помыть, положить в кастрюлю, подсолить и дождаться, пока закипит. С этого момента варить 25 минут на среднем огне. Ананасы отбросить на дуршлаг, дать жидкости стечь. Нарезать фрукт мелкими кубиками. Грецкий орех подсушить в духовке, измельчить. Сыр натереть на мелкой терке.

Отваренную курицу остудить, нарезать кубиками, выложить в миску. Добавить 40 гр майонеза, перемешать. Выложить салат слоями: курица, ананас, сыр, грецкие орехи. Все слои, кроме последнего, перемазать майонезом. Поставить салат в холодильник на час.

Грузинские блюда из грецких орехов - сациви с баклажанами

орехи грецкие - 200 г;

баклажаны - 600 г;

лук репчатый - 1 шт;

чеснок - 2 зубчика;

кинза - 1 пучок;

уксус винный - 1 ч.л;

перец красный острый - по вкусу;

хмели-сунели - 1 ч.л;

соль - 0.5 ч.л;

шафран имеретинский - 0.5 ч.л;

масло растительное - для обжарки.

На 1 ломтик баклажана выложить чайную ложку соуса, размазать или свернуть рулетиком. Готовое блюдо подавать к столу, украсив зеленью.

Сладости из грецких орехов - шоколадная колбаса

печенье сливочное - 250 г;

какао - 3 ст.л;

сгущенное молоко - 200 г;

орехи грецкие - 100 г;

сливочное масло - 100 г.

Печенье размять в крошку, переложить в емкость, добавить какао-порошок. Орехи измельчить, добавить к печенью. Соединить с размягченным сливочным маслом, влить сгущенное молоко. Вымесить массу руками до однородности.

Расстелить на столе пищевую пленку, выложить массу на стол, сформировать колбаску. Завернуть ее в пленку, свернуть края и положить десерт в холодильник на 2-3 часа. После этого можно нарезать шоколадную колбасу кусочками и пробовать.

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Автор: Кристина Кащавцева