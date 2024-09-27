Соте из баклажанов - это вкусное и ароматное блюдо, которое можно приготовить как для ежедневного стола, так и для заготовок на зиму.
Благодаря сочетанию различных овощей соте на зиму получается с насыщенным вкусом, а если его правильно закатать, то оно будет радовать всю зиму.
В этом тексте вы найдете два универсальных рецепта, которые всегда должны быть под рукой у опытной хозяйки: классический вариант и соте из баклажанов на зиму.
Соте из баклажанов - классический рецепт
Для классического соте из баклажанов вам понадобятся свежие овощи и минимум усилий.
Ингредиенты:
- баклажаны - 2 шт;
- болгарский перец - 2 шт;
- помидоры - 2 шт;
- лук - 1 шт;
- чеснок - 2 зубчика;
- растительное масло - 3 ст л;
Также стоит добавить соль и ваши любимые специи по вкусу.
Способ приготовления:
- Нарежьте баклажаны крупными кубиками, посыпьте солью и оставьте на 20 минут, чтобы убрать горечь. Затем промойте их под водой.
- На сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте мелко нарезанный лук до золотистого цвета.
- Добавьте нарезанные болгарский перец и помидоры, тушите все вместе 10 минут.
- Выложите баклажаны и тушите на среднем огне до мягкости. В конце добавьте измельчённый чеснок, соль и специи по вкусу.
- Тушите еще 5-7 минут до готовности, постоянно помешивая.
Подавайте соте из овощей горячим.
Это блюдо подходит для быстрого ужина или обеда.
Соте - рецепт на зиму
Если вы хотите наслаждаться соте из баклажанов зимой, существует специальный рецепт, который подходит для консервирования.
Ингредиенты:
- баклажаны - 1 кг;
- болгарский перец - 500 г;
- помидоры - 500 г;
- морковь - 300 г;
- лук - 300 г;
- чеснок - 4 зубчика;
- растительное масло - 100 мл;
- уксус 9% - 2 ст л;
- сахар - 1 ст л;
Как и в предыдущем рецепте, в этом также приветствуется добавление соли, перца и специй, которые вам больше всего по душе.
Способ приготовления:
- Нарежьте баклажаны кружками, присыпьте солью и оставьте на 30 минут для удаления горечи. Промойте их и обсушите.
- Морковь натрите на крупной терке, лук и болгарский перец нарежьте полукольцами, а помидоры измельчите в пюре.
- В большой кастрюле разогрейте растительное масло и обжарьте лук и морковь до мягкости.
- Добавьте болгарский перец и баклажаны, продолжайте тушить около 10 минут.
- Влейте томатное пюре, добавьте чеснок, соль, сахар и специи. Тушите еще 20-30 минут.
- В самом конце влейте уксус и снимите с огня.
Разложите горячее соте по стерилизованным банкам, закройте крышками и оставьте остывать под теплым одеялом.
Этот рецепт соте - идеальный способ использовать сезонные овощи и наслаждаться вкусом даже в холодное время года.
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