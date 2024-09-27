Вам понадобятся свежие овощи и минимум усилий.

Соте из баклажанов - это вкусное и ароматное блюдо, которое можно приготовить как для ежедневного стола, так и для заготовок на зиму.

Благодаря сочетанию различных овощей соте на зиму получается с насыщенным вкусом, а если его правильно закатать, то оно будет радовать всю зиму.

В этом тексте вы найдете два универсальных рецепта, которые всегда должны быть под рукой у опытной хозяйки: классический вариант и соте из баклажанов на зиму.

Видео дня

Соте из баклажанов - классический рецепт

Для классического соте из баклажанов вам понадобятся свежие овощи и минимум усилий.

Ингредиенты:

баклажаны - 2 шт;

болгарский перец - 2 шт;

помидоры - 2 шт;

лук - 1 шт;

чеснок - 2 зубчика;

растительное масло - 3 ст л;

Также стоит добавить соль и ваши любимые специи по вкусу.

Способ приготовления:

Нарежьте баклажаны крупными кубиками, посыпьте солью и оставьте на 20 минут, чтобы убрать горечь. Затем промойте их под водой.

На сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте мелко нарезанный лук до золотистого цвета.

Добавьте нарезанные болгарский перец и помидоры, тушите все вместе 10 минут.

Выложите баклажаны и тушите на среднем огне до мягкости. В конце добавьте измельчённый чеснок, соль и специи по вкусу.

Тушите еще 5-7 минут до готовности, постоянно помешивая.

Подавайте соте из овощей горячим.

Это блюдо подходит для быстрого ужина или обеда.

Соте - рецепт на зиму

Если вы хотите наслаждаться соте из баклажанов зимой, существует специальный рецепт, который подходит для консервирования.

Ингредиенты:

баклажаны - 1 кг;

болгарский перец - 500 г;

помидоры - 500 г;

морковь - 300 г;

лук - 300 г;

чеснок - 4 зубчика;

растительное масло - 100 мл;

уксус 9% - 2 ст л;

сахар - 1 ст л;

Как и в предыдущем рецепте, в этом также приветствуется добавление соли, перца и специй, которые вам больше всего по душе.

Способ приготовления:

Нарежьте баклажаны кружками, присыпьте солью и оставьте на 30 минут для удаления горечи. Промойте их и обсушите.

Морковь натрите на крупной терке, лук и болгарский перец нарежьте полукольцами, а помидоры измельчите в пюре.

В большой кастрюле разогрейте растительное масло и обжарьте лук и морковь до мягкости.

Добавьте болгарский перец и баклажаны, продолжайте тушить около 10 минут.

Влейте томатное пюре, добавьте чеснок, соль, сахар и специи. Тушите еще 20-30 минут.

В самом конце влейте уксус и снимите с огня.

Разложите горячее соте по стерилизованным банкам, закройте крышками и оставьте остывать под теплым одеялом.

Этот рецепт соте - идеальный способ использовать сезонные овощи и наслаждаться вкусом даже в холодное время года.

Напомним, ранее УНИАН писал, как приготовить маринованные белые грибы с горчицей на зиму.

Вас также могут заинтересовать новости: