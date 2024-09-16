Белые грибы считаются деликатесом. Пока продолжается грибной сезон, не упустите возможность закрыть вкусную консервацию на зиму. Маринованные белые грибы станут отличной закуской, начинкой для блинов или ингредиентом для салата. А с жареной картошкой это просто объедение.
Предлагаем готовить белые грибы на зиму с добавлением зёрен горчицы, корицы и специй. Такие приправы придадут закуске особенный пряный вкус.
Белые грибы маринованные с горчицей
Ингредиенты:
- белые грибы - 1 кг;
- вода - 3 л;
- сахар - 1 стол. л.;
- соль - 1 чайн. л.;
- душистый перец горошком - 10 шт.;
- лавровый лист - 5 шт.;
- гвоздика - 5 шт.;
- семена горчицы - 20 г;
- корица - 5 г;
- кардамон - 5 г;
- семена укропа - 10 г;
- уксус 9% - 4 стол. л.
Указанного количества ингредиентов хватит примерно на 2 банки объемом 500 мл.
Белые грибы тщательно промойте, удалите остатки грязи и травы. Нарежьте крупными кусочками. В кастрюле вскипятите воду и выложите грибы. Варите 5 минут, откиньте на дуршлаг и промойте под проточной водой. Снова влейте воду (1 л) в кастрюлю, добавьте соль и грибы. Варите 20 минут, снимая пену.
В отдельной емкости приготовьте маринад - смешайте 2 л воды, соль, сахар, лавровый лист, корицу, семена укропа и горчицы, кардамон, перец и гвоздику. Доведите до кипения и варите 10 минут. В кипящий маринад переложите вареные грибы. Готовьте на небольшом огне 10 минут. За 3 минуты до выключения добавьте уксус в кастрюлю.
Банки для заготовок промойте горячей водой и простерилизуйте в духовке или микроволновке. Не забудьте также обработать крышки. Разложите грибы по стерильным банкам, залейте маринадом и закатайте. Храните консервацию в погребе или на балконе.