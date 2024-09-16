Пряные маринованные белые грибы - восхитительная закуска на зиму по простому рецепту.

Белые грибы считаются деликатесом. Пока продолжается грибной сезон, не упустите возможность закрыть вкусную консервацию на зиму. Маринованные белые грибы станут отличной закуской, начинкой для блинов или ингредиентом для салата. А с жареной картошкой это просто объедение.

Предлагаем готовить белые грибы на зиму с добавлением зёрен горчицы, корицы и специй. Такие приправы придадут закуске особенный пряный вкус.

Белые грибы маринованные с горчицей

Ингредиенты:

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белые грибы - 1 кг;

вода - 3 л;

сахар - 1 стол. л.;

соль - 1 чайн. л.;

душистый перец горошком - 10 шт.;

лавровый лист - 5 шт.;

гвоздика - 5 шт.;

семена горчицы - 20 г;

корица - 5 г;

кардамон - 5 г;

семена укропа - 10 г;

уксус 9% - 4 стол. л.

Указанного количества ингредиентов хватит примерно на 2 банки объемом 500 мл.

Белые грибы тщательно промойте, удалите остатки грязи и травы. Нарежьте крупными кусочками. В кастрюле вскипятите воду и выложите грибы. Варите 5 минут, откиньте на дуршлаг и промойте под проточной водой. Снова влейте воду (1 л) в кастрюлю, добавьте соль и грибы. Варите 20 минут, снимая пену.

В отдельной емкости приготовьте маринад - смешайте 2 л воды, соль, сахар, лавровый лист, корицу, семена укропа и горчицы, кардамон, перец и гвоздику. Доведите до кипения и варите 10 минут. В кипящий маринад переложите вареные грибы. Готовьте на небольшом огне 10 минут. За 3 минуты до выключения добавьте уксус в кастрюлю.

Банки для заготовок промойте горячей водой и простерилизуйте в духовке или микроволновке. Не забудьте также обработать крышки. Разложите грибы по стерильным банкам, залейте маринадом и закатайте. Храните консервацию в погребе или на балконе.

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