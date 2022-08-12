Капуста по-корейски - очень вкусная и повышающая аппетит пряная закуска, которую можно есть сразу или заготовить на зиму. На самом деле это блюдо, как и морковь по-корейски, не относится к корейской кухне и является советским изобретением. Но это не делает салат менее вкусным.
УНИАН расскажет, как приготовить салат в корейском стиле из белокочанной, пекинской и цветной капусты.
Капуста пелюстка по-корейски
- Капуста - 1,5-2 кг
- Свекла небольшая - 2 шт.
- Чеснок - 5-7 зубчиков
- Вода - 1 л.
- Перец горошком - 6-7 шт.
- Соль - 2 стол.л.
- Сахар - 100 г.
- Масло подсолнечное - 100 г.
- Острый перец молотый по вкусу.
- Уксус 9% - 150 г.
Капусту нарезать небольшими квадратными кусочками. Свеклу натереть на крупной терке. Чеснок разделить на зубчики и почистить. Поставить кастрюлю с водой на огонь. Добавить масло и все приправы кроме уксуса и довести смесь до кипения. Как только вода закипит, влить уксус. Ещё раз довести до кипения и выключить огонь.
Рассолом залить капусту. Сверху на капусту поставить миску и груз. Оставить на 3 дня при комнатной температуре. Затем ещё на сутки поставить в холодильник. После этого капуста по-корейски готова - её можно есть сразу, а можно разложить в стерилизованные банки на зиму.
Пекинская капуста кимчи быстрого приготовления
- Пекинская китайская капуста - 1 шт.
- Чеснок - 8 зубч.
- Паприка - 4 стол.л.
- Соль - 180 г.
- Сахар - 1 чайн.л.
- Морковь - 1 шт.
- Лук - 1 шт.
- Перец чили - 1 шт.
- Перец острый молотый по вкусу.
- Соевый соус по вкусу - 50 мл.
- Вода - 1,5 л.
Воду довести до кипения, добавить соль и остудить до комнатной температуры. Пекинскую капусту разрезать вдоль на 4 части. Залить капусту соленой водой и поставить сверху груз. Оставить на 12 часов при комнатной температуре.
Морковь натереть на крупной терке. Лук нарезать тонкими и длинными перьями. Острый перец и чеснок мелко нарезать. В большой миске смешать все специи, соевый соус и овощи. Добавить к специями 3 столовых ложки воды.
Капусту достать из рассола и отжать от воды. Разделить капусту на листки и каждый натереть смесью специй. Специи могут жечь руки, поэтому лучше надеть перчатки. Натертую капусту выложить в миску и поставить груз сверху. Убрать в холодильник на 2 дня. После этого капуста готова.
Цветная капуста по-корейски
- Цветная капуста - 700 г.
- Морковь - 1 шт.
- Растительное масло - 40 мл.
- Чеснок - 3 зубч.
- Перец острый стручковый - 25 г.
- Зелень - 25 г.
- Сахар - 100 г.
- Соль - 1 стол.л.
- Молотый кориандр - 1 чайн.л.
- Лимонный сок - 100 мл.
- Специи сухие по вкусу.
- Вода - 700 мл.
Цветную капусту разобрать на соцветия. Воду в кастрюле довести до кипения и выложить капусту, посолить. Варить капусту 5 минут. Капусту откинуть на дуршлаг, а капустный отвар оставить в кастрюле. Морковь натереть на крупной терке, а зелень, чеснок и острый перец очень мелко порубить.
Цветную капусту смешать с зеленью, чесноком, острым перцем и морковью. Для маринада в капустный отвар добавить соль, сахар, растительное масло. Кипятить 3 минуты. Затем добавить лимонный сок и все специи. Залить кипящим маринадом капусту с зеленью и оставить мариновать 3-4 часа. Для более яркого вкуса можно оставить в холодильнике на ночь.