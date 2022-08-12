Капуста по-корейски / фото ua.depositphotos.com

Капуста по-корейски - очень вкусная и повышающая аппетит пряная закуска, которую можно есть сразу или заготовить на зиму. На самом деле это блюдо, как и морковь по-корейски, не относится к корейской кухне и является советским изобретением. Но это не делает салат менее вкусным.

УНИАН расскажет, как приготовить салат в корейском стиле из белокочанной, пекинской и цветной капусты.

Капуста пелюстка по-корейски

  • Капуста - 1,5-2 кг
  • Свекла небольшая - 2 шт.
  • Чеснок - 5-7 зубчиков
  • Вода - 1 л.
  • Перец горошком - 6-7 шт.
  • Соль - 2 стол.л.
  • Сахар - 100 г.
  • Масло подсолнечное - 100 г.
  • Острый перец молотый по вкусу.
  • Уксус 9% - 150 г.

Капусту нарезать небольшими квадратными кусочками. Свеклу натереть на крупной терке. Чеснок разделить на зубчики и почистить. Поставить кастрюлю с водой на огонь. Добавить масло и все приправы кроме уксуса и довести смесь до кипения. Как только вода закипит, влить уксус. Ещё раз довести до кипения и выключить огонь.

Рассолом залить капусту. Сверху на капусту поставить миску и груз. Оставить на 3 дня при комнатной температуре. Затем ещё на сутки поставить в холодильник. После этого капуста по-корейски готова - её можно есть сразу, а можно разложить в стерилизованные банки на зиму.

Капуста пекинская по-корейски / фото ua.depositphotos.com

Пекинская капуста кимчи быстрого приготовления

  • Пекинская китайская капуста - 1 шт.
  • Чеснок - 8 зубч.
  • Паприка - 4 стол.л.
  • Соль - 180 г.
  • Сахар - 1 чайн.л.
  • Морковь - 1 шт.
  • Лук - 1 шт.
  • Перец чили - 1 шт.
  • Перец острый молотый по вкусу.
  • Соевый соус по вкусу - 50 мл.
  • Вода - 1,5 л.

Воду довести до кипения, добавить соль и остудить до комнатной температуры. Пекинскую капусту разрезать вдоль на 4 части. Залить капусту соленой водой и поставить сверху груз. Оставить на 12 часов при комнатной температуре.

Морковь натереть на крупной терке. Лук нарезать тонкими и длинными перьями. Острый перец и чеснок мелко нарезать. В большой миске смешать все специи, соевый соус и овощи. Добавить к специями 3 столовых ложки воды.

Капусту достать из рассола и отжать от воды. Разделить капусту на листки и каждый натереть смесью специй. Специи могут жечь руки, поэтому лучше надеть перчатки. Натертую капусту выложить в миску и поставить груз сверху. Убрать в холодильник на 2 дня. После этого капуста готова.

Цветная капуста по-корейски

  • Цветная капуста - 700 г.
  • Морковь - 1 шт.
  • Растительное масло - 40 мл.
  • Чеснок - 3 зубч.
  • Перец острый стручковый - 25 г.
  • Зелень - 25 г.
  • Сахар - 100 г.
  • Соль - 1 стол.л.
  • Молотый кориандр - 1 чайн.л.
  • Лимонный сок - 100 мл.
  • Специи сухие по вкусу.
  • Вода - 700 мл.

Цветную капусту разобрать на соцветия. Воду в кастрюле довести до кипения и выложить капусту, посолить. Варить капусту 5 минут. Капусту откинуть на дуршлаг, а капустный отвар оставить в кастрюле. Морковь натереть на крупной терке, а зелень, чеснок и острый перец очень мелко порубить. 

Цветную капусту смешать с зеленью, чесноком, острым перцем и морковью. Для маринада в капустный отвар добавить соль, сахар, растительное масло. Кипятить 3 минуты. Затем добавить лимонный сок и все специи. Залить кипящим маринадом капусту с зеленью и оставить мариновать 3-4 часа. Для более яркого вкуса можно оставить в холодильнике на ночь.

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