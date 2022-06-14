Что делать, если нет терки для корейской моркови и как самостоятельно приготовить закуску - узнайте в материале УНИАН.

Морковь по-корейски была и остается одной из самых любимых холодных закусок украинцев. Чаще всего ее покупают в магазине, хотя такое блюдо легко может сделать даже начинающая хозяйка - достаточно соблюдать технологию и найти правильные приправы. УНИАН расскажет, благодаря чему получается самая вкусная морковь по-корейски.

Ранее мы говорили о том, что закрывать на зиму уже сейчас.

Полезный лайфхак: если у вас нет специальной терки для моркови по-корейски, воспользуйтесь овощечисткой. Нарежьте овощ тонкими слайсами, а затем нашинкуйте острым ножом.

Морковь по-корейски с приправой и луком

морковь - 7-8 шт среднего размера;

сахар - 2 ч.л;

соль - 1 ч.л;

репчатый лук - 1 шт;

растительное масло - 100 гр;

столовый уксус - 3 ст.л;

приправа для моркови по-корейски.

Морковь очистить, вымыть, натереть на терке. Добавить соль и сахар, если морковь дает много сока - отжать его. Всыпать приправу, перемешать. Лук очистить, измельчить, обжарить на сковороде 2-3 минуты. Вылить масло вместе с луком в емкость с морковью, добавить уксус и перемешать. Убрать в холодильник на 1-2 часа, чтобы блюдо настоялось.

Морковь по-корейски с чесноком

Закуска получится более пикантной, если вы добавите молотый кориандр и карри.

морковь - 1 кг;

растительное масло - 0.5 стакана;

чеснок - 1 головка;

соль - 1 ст.л;

сахар - 2 ст.л;

уксусная эссенция - 1 ч.л;

молотый красный перец - 1 ч.л;

молотый черный перец - 1 ч.л.

Морковь очистить, натереть на специальной терке для корейской моркови, сложить в миску и посыпать солью, перцем. В качестве альтернативы можно использовать приправу для корейской моркови, но если ее нет, подойдет указанная смесь. В конце добавить уксусную эссенцию, перемешать морковь руками и оставить на 10-15 минут.

Чеснок пропустить через пресс, посыпать им морковь, но не перемешивать. Нагреть на сковороде растительное масло, полить им морковь и только по истечение указанного времени перемешать деревянной лопаткой. Затем сложить в контейнеры и оставить в холодильнике на 5-6 часов.

Острая морковь по-корейски с перцем чили

морковь - 500 гр;

чеснок - 3 зубчика;

сахар - 1 ст.л;

соль - 0.5 ч.л;

перец чили - 0.5 ч.л;

молотый кориандр - на кончике ножа;

молотый черный перец - на кончике ножа;

уксус - 2-3 ст.л;

растительное масло - 5 ст.л;

соевый соус - 1 ч.л

Морковь очистить, помыть, натереть на терке. Добавить все указанные специи и соевый соус, а также чеснок, пропущенный через пресс. Разогреть растительное масло до кипения и влить в емкость с морковью. Перемешать, оставить на 2-3 часа или на ночь, чтобы овощ успел замариноваться.

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