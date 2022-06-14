Как стерилизовать банки, чтобы они не взрывались вместе с консервацией - узнайте в материале УНИАН.

Лето - сезон овощей, во время которого украинцы активно делают заготовки на зиму. Для того, чтобы ваши труды не прошли напрасно, важно правильно стерилизовать банки, иначе они взорвутся и консервация испортится. УНИАН расскажет, как стерилизовать банки для зимних заготовок.

Ранее мы говорили о том, как готовится овощная заправка на зиму.

Как стерилизовать банки и крышки - подготовительный этап

Сначала расскажем, почему вообще закатки "взрываются". Это происходит, потому что в банках изначально есть различные микроорганизмы. Если не провести стерилизацию, то содержимое банки забродит, а крышка слетит.

Перед тем, как начать процесс стерилизации, проверяем емкости на наличие сколов. Учтите, что для консервации подходят только целые банки без повреждений. Нельзя использовать неровные крышки с ржавчиной или царапинами.

Возьмите чистую губку и аккуратно промойте банки и крышки. Лучшие варианты - это натуральное моющее средство, горчичный порошок, сода или хозяйственное мыло. Обычные чистящие, которых много в любом магазине, не подходят - в них слишком много "химии", а отмыть ее непросто.

Как стерилизовать банки в кастрюле - используем пар над емкостью

Наполняем кастрюлю водой примерно на половину и ждем, пока закипит. Кладем крышки в кастрюлю, а сверху ставим дуршлаг, сито или решетку. На них выкладываем сухие банки горлышком вниз.

В качестве альтернативы можно использовать специальный стерилизатор. Это приспособление выглядит, как плоская крышка с одним или несколькими отверстиями. В них и вставляются банки.

Время стерилизации зависит от размера банки:

до 1 л - 6-8 мин;

1 - 2 л - 10-15 мин;

3 л и больше - 20-25 мин.

Сигнал того, что банки простерилизованы - наличие крупных капель внутри сосуда.

Снимаем банки и ставим их на сухое полотенце горлышком вниз. Вынимаем крышки из кипятка и тоже кладем на полотенце внутренней стороной вниз. Помните, что перед началом консервации банки и крышки должны быть полностью сухими.

Есть второй вариант: ставим банки горлышком вниз в большую кастрюлю, а рядом кладем крышки. Если банки не помещаются, то можно их положить горизонтально. Наливаем воду в кастрюлю так, чтобы она покрывала горлышко банок. Ждем, пока вода закипит, и стерилизуем банки 15-20 мин. В конце ставим их на сухое полотенце.

Как стерилизовать банки в духовке - быстрый и простой вариант

Ставим банки на противень или решетку в холодную духовку. Можно горлышком вниз или вверх - это значения не имеет. Дожидаться, пока они высохнут, тоже не нужно - сразу после мытья отправляйте в духовой шкаф.

Читайте такжеАроматное клубничное варенье: рецепты лакомства на зимуЗакрываем духовку и выставляем температуру 100-110°C, стерилизуем банки 20 минут. Время стерилизации не зависит от объема емкостей.

Выключаем духовку и ждем, пока банки остынут. Достаем их оттуда, оборачивая сухим полотенцем. Если взять мокрое, то банки лопнут от перепада температуры.

ВАЖНО: в духовку можно класть закручивающиеся крышки, а те, что с резинками - нельзя, так как они могут расплавиться. Лучше прокипятить их в воде 10-15 минут.

Как стерилизовать банки над чайником - способ, который подходит всем

Наливаем в чайник воду и ждем, пока она закипит. Если позволяет конструкция чайника, кладем внутрь крышки. Те хозяюшки, у кого так сделать не получится, могут простерилизовать крышки отдельно.

Банку моем, ждем, пока высохнет, и ставим в отверстие чайника горлышком вниз. Если банка маленькая, то можно повесить ее на носик.

Рекомендации по времени стерилизации такие же, как в способе с кастрюлей. В конце просушиваем банки и крышки на сухом полотенце.

Как стерилизовать банки в мультиварке или пароварке

Наполняем чашу мультиварки или пароварки водой, кладем туда крышки. Устанавливаем насадку для приготовления на пару и ставим банки вертикально горлышком вниз.

Включаем технику и устанавливаем режим "Варка на пару". После того, как вода закипит, время стерилизации должно быть таким же, как в способах с кастрюлей и чайником. В конце просушиваем банки и крышки на сухом полотенце.

Как стерилизовать банки в микроволновке - тонкости оригинального варианта

Наливаем в банки 1-2 см воды и ставим в микроволновку. Устанавливаем максимальную мощность и время 3-5 минут. Ждем, пока закипит вода, а внутри банки образуются крупные капли. Сливаем воду, просушиваем банки горлышком вниз на сухом полотенце.

Помните о том, что в микроволновке нельзя стерилизовать крышки.

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