В чем польза арбуза и какую необычную консервацию можно из него сделать - узнайте в материале УНИАН.

Все знают, что арбуз более, чем на 90% состоит из воды. Именно поэтому считается хорошим мочегонным средством. Также содержит полезные вещества: витамин С - 15% от суточной нормы человека. Витамины А, В3, фолиевая кислота, кальций, магний, калий, фосфор и другие.

Подробно о том, в чем польза арбуза для здоровья, мы рассказывали ранее, а сегодня поделимся восхитительными рецептами на зиму.

Компот из арбуза на зиму

мякоть арбуза - 1 кг;

сахар - 1 стакан;

вода - 1 л.

Арбузную мякоть нарезать кубиками, смешать в кастрюле воду и сахар, довести до кипения. Когда сироп закипит, добавить в него кусочки арбуза и снять с огня. Оставить арбузный компот на 30 минут, вынуть арбузную мякоть и выложить в стерилизованные банки. Сироп снова довести до кипения, проварить 5 минут и разлить по банкам и закатать.

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Варенье из арбуза на зиму

арбуз (мякоть) - 400 г;

сахар - 800 г;

вода - 0,5-0,75 стакана;

лимон - 1 шт.

Разрезать арбуз на куски, семена вынуть, кожуру срезать. Долить 0.25 стакана воды и варить на плите до размягчения кусочков (около 45 минут). Натереть лимонную цедру, выдавить сок, половину от указанного количества сахара высыпать в арбузы. Из оставшегося сахара, воды и лимонов приготовить сироп. Аккуратно ввести цедру в арбузы, затем вылить сироп и варить варенье на слабом огне 30-40 минут до загустения.

Желе из арбуза на зиму - рецепт

арбуз (мякоть) - 1,2 кг;

сахар - 200 г;

желатин - 60 г;

лимонная кислота - 1 ч. л.

Мякоть арбуза нарезать кусочками, срезать кожицу и достать семена. В блендере измельчить арбузную мякоть, отлить 300 мл и процедить через ситечко. Добавить туда желатин, перемешать и оставить на 10-15 минут для набухания. Перелить массу в кастрюлю для варки и поставить на плиту. Всыпать сахар и лимонную кислоту, перемешать и довести до кипения. С того момента, как масса закипит, уменьшить огонь и готовить желе 8-10 минут.

Простерилизовать банки, снять арбузную массу с огня, добавить набухший желатин и тщательно перемешать до полного растворения желатина. Вылить массу в подготовленные банки и закатать крышками.

Маринованные арбузы в банках на зиму

арбуз спелый - 2 кг;

соль - 1 ст. л. с горкой;

сахар - 2 ст. л. с горкой;

уксусная кислота 70% - 1 ч. л;

укроп - 2-3 зонтика.

Арбуз вымыть, срезать кожуру, мякоть вместе с косточками нарезать порционно. Затем выложить их в подготовленную банку и залить кипящей водой. Оставить на 15=20 минут, слить воду в кастрюлю, поставить ее на огонь. Добавить зонтики укропа и дать покипеть 2-5 минут. В банку с арбузами добавить соль и сахар, залить укропной водой и влить уксус. Накрыть банки крышками и закатать.

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