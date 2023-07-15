Мы собрали быстрые рецепты из вишен на случай, если урожай в этом году был особенно богатым.

Владельцы сада летом часто мучаются вопросом - куда девать килограммы вишен. Если вы уже не можете смотреть на любые вишневые десерты, а все родные уже отказываются от ведер с урожаем - мы подскажем, как легко и быстро переработать ягоды. Мы собрали лучшие идеи того, что приготовить из вишни на всю семью.

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Компот из вишни на зиму без стерилизации

Компот - самая быстрая идея того, что приготовить из вишни на зиму. Чтобы максимально упростить процесс, предлагаем рецепт без стерилизации.

Ингредиенты на банку объемом 3 л:

вишня - 300 г;

сахар - 150-200 г;

вода - 3 л.

Вишню вымыть, убрать листики и хвостики. Выложить ягоды в чистую банку и засыпать сахаром. Воду довести до кипения и влить в банку. Закатать банку крышкой, перевернуть вверх дном и накрыть теплым одеялом. Оставить вишневый компот накрытым до полного остывания и переставить в темное место.

Кисель из вишни

Ингредиенты:

вишня - 500 г;

сахар - 150 г;

вода - 2 л;

картофельный крахмал - 100 г (6,5 стол.л.).

Вишню промыть и удалить косточки. Засыпать сахаром и оставить на 1 час - за это время ягода выделит сок. В кастрюле вскипятить воду и всыпать туда вишню в сахаре. Варить на небольшом огне 5-7 минут. Отдельно в стакане воды развести крахмал и при постоянном помешивании влить в горячий компот.

После добавления компота еще раз довести вишневый кисель до кипения и выключить огонь. Оставить напиток под крышкой, пока он не загустеет.

Варенье из вишни пятиминутка

Вишни в варенье могут быть как с косточками, так и без. Во втором случае взвешивайте ягоды уже после удаления косточек.

Ингредиенты:

вишня - 1 кг;

сахар - 1 кг.

Вишню тщательно промыть, перемешать с сахаром и оставить на 4-5 часов, чтобы ягоды дали сок. Рекомендуется периодически перемешивать массу, чтобы сахар быстрее растворился. Высыпать вишню в кастрюлю и поставить на небольшой огонь. Довести до кипения, варить 5 минут и выключить. Остудить варенье.

Затем проварите варенье по 5 минут и остудите ещё два раза. После третьей варки смесь не остужайте, а разложите по банкам и закатайте. Вишневое варенье варят несколько раз для того, чтобы оно загустело, а ягоды остались целыми и хорошо пропитались сиропом.

Наливка из вишни

Вишневая наливка - вкусное угощение для взрослых. Этот легкий сладкий напиток особенно популярен у дам. Есть несколько вариантов того, как приготовить наливку из вишни. Ранее мы публиковали рецепт наливки из вишни на водке, коньяке или в собственному соку.

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