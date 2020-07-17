Наливка из вишни: топ-5 рецептов
Вишневая наливка особо популярна среди представительниц прекрасного пола. Это сладкий с легкой кислинкой напиток ассоциируется с летом. А простота и легкость приготовления делают этот напиток еще более популярным.
Самый простой рецепт вишневой наливки включает в себя всего два ингредиента: непосредственно ягоды и алкоголь. Достаточно смешать их, настоять - и вуаля, наливка готова.
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Вишневая наливка на водке
- Вишня – 2 кг
- Водка – 1 л
- Сахар – 1 кг
Вишню промыть и удалить косточки;
В стеклянную банку сложить вишню слоями (не более 5 см), чередуя ее с сахаром. Залить содержимое водкой так, чтобы жидкость покрывала вишню с сахаром.
Банку закрыть плотной крышкой, поставить для настаивания в теплое темное место.
Вишневую наливку выдержать не менее 1,5-2 месяцев.
Готовую наливку процедить. Хранить наливку в прохладном темном месте.
Вишневая наливка с пряностями
- Водка – 400 мл
- Вишня – 1 кг
- Корица и мускатный орех – 1 г
- Сахар – 250 г
Вишни размять вместе с косточками, сложить в стеклянную банку, добавить водку и пряности и оставить на 8 дней в теплом месте.
Готовую наливку процедить, добавить сахар и поставить в темное место до растворения сахара.
Вишневая наливка на коньяке
- Вишня - 0,5 кг
- Коньяк - 0,5 л
- Сахар - 200 г
Вишню промыть и каждую ягодку проколоть иголкой, чтобы лучше выходил сок. Ягоды сложить в стеклянную банку, добавить сахар. По желанию можно добавить также несколько листьев вишни и бутонов гвоздики. Залить коньяком.
Банку плотно накрыть крышкой и настаивать при комнатной температуре в темном месте 30 дней.
Готовую настойку процедить.
Кстати, оставшуюся вишню из этого рецепта можно смело использовать при приготовлении десертов.
Вишневая наливка с медом
- Вишня - 3 кг
- Мед - 1 кг
Вишни промыть и выложить в емкость, оставив сверху незаполненное пространство. Сверху на вишни влить мед.
Емкость плотно закрыть и поставить в темное место на 2 месяца.
Готовую наливку процедить, перелить в емкости поменьше и плотно закрыть.
Рецепт вишневой наливки
- Вишня - 3 кг
- Водка - 2,5 л
- Сахар - 500 г
- Вода - 2 л
Вишню вымыть, уложить в банки, пересыпая сахаром.
Залить ягоды алкоголем, чтобы они были слегка покрыты жидкостью. Закрыть банки пластиковыми крышками и оставить в темном месте на 2 недели.
Через 2 недели жидкость слить в отдельную тару, закрыть и оставить на хранение. Вишни в банке засыпьте сахаром и встряхните. Банки верните в темное место на 2 недели.
Через 2 недели выделившийся из вишен сладкий сок слейте, добавьте к первичному алкогольному продукту.
Вишни в банках на этот раз залейте водой. Банки оставьте всё в том же темном месте еще на 2 недели. По их прошествии жидкость процедите, добавьте к ранее сцеженной, перемешайте. Храните наливку в стеклянной таре, плотно укупоренной.
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