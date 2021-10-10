Зачем пьют кофе с солью и как правильно приготовить кофе с солью – выяснил УНИАН. Напиток получается не только вкусный, но и полезный.

Кофе с солью – это напиток с более выраженным и мягким вкусом, ведь соленая специя смягчает воду и убирает кофейную горечь. Также соль сбалансирует кислинку в кофе. А еще в пищевой соли есть ионы натрия, которые усиливают аромат, поэтому запах такого кофе получается просто умопомрачительный.

То есть соль – вполне адекватная замена сахару и молочным продуктам, которые добавляют любители негорького кофе. А, значит, можно пить кофе с солью для похудения.

Впрочем, кофе с солью – это не только вкусно, от этого напитка организму еще есть и большая польза:

соль восстанавливает солевой баланс;

задерживает влагу в организме, а ведь кофе обладает небольшим мочегонным действием.

Кстати, есть интересная традиция, зачем в Турции солят кофе. Если девушка подала своему ухажеру кофе, очень сильно его пересолив или испортив иным способом – она тем самым показывает ему, что тот ей не понравился. Это деликатный способ отказа на предложение руки и сердца.

Как правильно пить кофе с солью

В кофе добавлять соль имеет смысл только, если варишь напиток в турке (ее еще называют джезва). При этом важно соблюдать несколько несложных правил:

Брать кофе как можно более мелкого помола – иначе добавление соли на вкус и запах не повлияют. Растворимый кофе с солью – это вообще вариант, который нравится единицам. Кофейные зерна должны быть хорошего качества, иначе никакие добавки не помогут. Отдельно подавать к кофе с солью стакан простой воды.

Кофе с солью - классический рецепт

Вам понадобится:

стакан воды (примерно 150-180 миллилитров);

кофе молотый – на такой объем хватит 1,5 чайных ложек;

соль – буквально щепотка;

сахар – хватит и половины столовой ложки.

Как готовить:

В турку засыпают кофе и специи, заливают эту смесь водой и отправляют джезву на небольшой огонь.

Когда пенка дойдет до стенок турки – снять с огня и перелить в изящную кофейную чашечку.

Кофе с солью и коньяком

В этом рецепте соль усиливает аромат не только самого кофе, но еще и коньяка.

Вам понадобится:

кофе молотый – полторы чайной ложки;

коньяк (бренди) – буквально чайная ложка;

вода – стакан (около 150 миллилитров);

соль – одна щепотка;

сахар – тут всё зависит от вкуса.

Как готовить:

Приготовить кофе с солью в турке, как рассказано выше.

Затем напиток процеживают от гущи и добавляют в него сахар и коньяк.

Перемешать и дать настояться пару минут.

Читайте также:

Автор: Диана Беловодская