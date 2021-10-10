Кофе с солью – это напиток с более выраженным и мягким вкусом, ведь соленая специя смягчает воду и убирает кофейную горечь. Также соль сбалансирует кислинку в кофе. А еще в пищевой соли есть ионы натрия, которые усиливают аромат, поэтому запах такого кофе получается просто умопомрачительный.
То есть соль – вполне адекватная замена сахару и молочным продуктам, которые добавляют любители негорького кофе. А, значит, можно пить кофе с солью для похудения.
Впрочем, кофе с солью – это не только вкусно, от этого напитка организму еще есть и большая польза:
- соль восстанавливает солевой баланс;
- задерживает влагу в организме, а ведь кофе обладает небольшим мочегонным действием.
Кстати, есть интересная традиция, зачем в Турции солят кофе. Если девушка подала своему ухажеру кофе, очень сильно его пересолив или испортив иным способом – она тем самым показывает ему, что тот ей не понравился. Это деликатный способ отказа на предложение руки и сердца.
Как правильно пить кофе с солью
В кофе добавлять соль имеет смысл только, если варишь напиток в турке (ее еще называют джезва). При этом важно соблюдать несколько несложных правил:
- Брать кофе как можно более мелкого помола – иначе добавление соли на вкус и запах не повлияют. Растворимый кофе с солью – это вообще вариант, который нравится единицам.
- Кофейные зерна должны быть хорошего качества, иначе никакие добавки не помогут.
- Отдельно подавать к кофе с солью стакан простой воды.
Кофе с солью - классический рецепт
Вам понадобится:
- стакан воды (примерно 150-180 миллилитров);
- кофе молотый – на такой объем хватит 1,5 чайных ложек;
- соль – буквально щепотка;
- сахар – хватит и половины столовой ложки.
Как готовить:
В турку засыпают кофе и специи, заливают эту смесь водой и отправляют джезву на небольшой огонь.
Когда пенка дойдет до стенок турки – снять с огня и перелить в изящную кофейную чашечку.
Кофе с солью и коньяком
В этом рецепте соль усиливает аромат не только самого кофе, но еще и коньяка.
Вам понадобится:
- кофе молотый – полторы чайной ложки;
- коньяк (бренди) – буквально чайная ложка;
- вода – стакан (около 150 миллилитров);
- соль – одна щепотка;
- сахар – тут всё зависит от вкуса.
Как готовить:
Приготовить кофе с солью в турке, как рассказано выше.
Затем напиток процеживают от гущи и добавляют в него сахар и коньяк.
Перемешать и дать настояться пару минут.
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