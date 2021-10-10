Кофе с солью - зачем солят кофе и как правильно его пить / 1zoom.ru

Кофе с солью – это напиток с более выраженным и мягким вкусом, ведь соленая специя смягчает воду и убирает кофейную горечь. Также соль сбалансирует кислинку в кофе. А еще в пищевой соли есть ионы натрия, которые усиливают аромат, поэтому запах такого кофе получается просто умопомрачительный.

То есть соль – вполне адекватная замена сахару и молочным продуктам, которые добавляют любители негорького кофе. А, значит, можно пить кофе с солью для похудения.

Впрочем, кофе с солью – это не только вкусно, от этого напитка организму еще есть и большая польза:

  • соль восстанавливает солевой баланс;
  • задерживает влагу в организме, а ведь кофе обладает небольшим мочегонным действием.

Кстати, есть интересная традиция, зачем в Турции солят кофе. Если девушка подала своему ухажеру кофе, очень сильно его пересолив или испортив иным способом – она тем самым показывает ему, что тот ей не понравился. Это деликатный способ отказа на предложение руки и сердца.

Как правильно пить кофе с солью

В кофе добавлять соль имеет смысл только, если варишь напиток в турке (ее еще называют джезва). При этом важно соблюдать несколько несложных правил:

  1. Брать кофе как можно более мелкого помола – иначе добавление соли на вкус и запах не повлияют. Растворимый кофе с солью – это вообще вариант, который нравится единицам.
  2. Кофейные зерна должны быть хорошего качества, иначе никакие добавки не помогут.
  3. Отдельно подавать к кофе с солью стакан простой воды.

Кофе с солью - классический рецепт

Вам понадобится:

  • стакан воды (примерно 150-180 миллилитров);
  • кофе молотый – на такой объем хватит 1,5 чайных ложек;
  • соль – буквально щепотка;
  • сахар – хватит и половины столовой ложки.

Как готовить:

В турку засыпают кофе и специи, заливают эту смесь водой и отправляют джезву на небольшой огонь.

Когда пенка дойдет до стенок турки – снять с огня и перелить в изящную кофейную чашечку.

Кофе с солью и коньяком

В этом рецепте соль усиливает аромат не только самого кофе, но еще и коньяка.

Вам понадобится:

  • кофе молотый – полторы чайной ложки;
  • коньяк (бренди) – буквально чайная ложка;
  • вода – стакан (около 150 миллилитров);
  • соль – одна щепотка;
  • сахар – тут всё зависит от вкуса.

Как готовить:

Приготовить кофе с солью в турке, как рассказано выше.

Затем напиток процеживают от гущи и добавляют в него сахар и коньяк.

Перемешать и дать настояться пару минут.

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Автор: Диана Беловодская