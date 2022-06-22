Какой соус можно использовать вместо майонеза и как приготовить заправку самостоятельно - узнайте в материале УНИАН.

Сейчас продолжается Петров пост 2022, во время которого православные верующие придерживаются многих запретов относительно питания. УНИАН подскажет, что можно добавить вместо майонеза в салаты и вторые блюда, а также как приготовить майонез постный дома из простых ингредиентов.

Ранее мы составляли подробное меню на Петров пост.

Сметана с горчицей вместо майонеза

вареные желтки - 2 шт

сметана - 200 гр (минимум 20% жирности)

дижонская горчица - 1 ст.л

соль, перец

Желтки растереть со сметаной, добавить остальные ингредиенты. Взбить блендером для образования более воздушной текстуры. Подавать готовый соус к блюдам или заправлять им салаты. Лучше не оставлять соус в холодильнике, а каждый раз готовить новый.

Фасолевый соус - почти как майонез

белая консервированная фасоль - 200 гр

лимон - 1 шт

подсолнечное масло - 70 мл

горчица - 1 ч.л

соль, перец

Слить жидкость из банки с фасолью, бобы перебить блендером до состояния пюре. Разрезать лимон пополам, с одной половинки слить сок, а всю мякоть выложить в соус. Добавить масло, горчицу, соль и перец, еще раз взбить массу блендером.

Соус с хреном и чесноком

сметана - 200 гр

хрен - 2 ст.л

чеснок - 3 зубчика или 0,5 ч.л чесночного порошка

соль, перец

Хрен и чеснок измельчить, смешать со сметаной, солью и перцем до однородной массы. По желанию можно добавить измельченную зелень. Поставить в холодильник на 30 минут, затем подавать к блюдам.

Постный майонез на рассоле от горошка или фасоли

жидкость от бобовых - 150 мл

сахар - 1 ч.л

соль - 0,5 - 1 ч.л

лимонный сок - 1 ч.л

уксус - 1 ч.л

растительное масло - 350 - 400 мл.

Жидкость из банки вылить в чашу блендера, добавить соль, сахар, уксус и лимонный сок, тщательно взбить. Продолжая взбивать, тонкой струйкой влить 350 мл масла. Если вы видите, что соус получается слишком жидким - вливайте масло дальше и регулируйте консистенцию. Учитывайте, что если вы используете красную фасоль, то и соус приобретет красноватый оттенок.

Постный майонез с мукой

мука пшеничная - 80 г

вода - 375 мл

масло растительное - 60 мл (4 ст. л)

лимон (для сока) - 1 шт. (1-2 ст. л сока)

горчица - 1-2 ст. л (20-40 г)

соль - 1 ч. л без горки

сахар - 1 ч. л без горки

Просеять муку в сотейник, влить 100-150 мл воды и тщательно перемешать, чтобы мука полностью растворилась. Добавить оставшуюся воду и поставить сотейник на средний огонь. После закипания варить соус 1 минуту, помешивая, до загустения. Затем снять с огня и остудить при комнатной температуре.

В чашу блендера отжать сок лимона, добавить соль, сахар, масло и горчицу. Взбить до однородности, затем, частями добавляя мучную заварку, продолжать взбивать соус. Попробовать на вкус, при необходимости добавить еще соль или перец. Хранить готовый соус в холодильнике.

Постный майонез - рецепт без муки с горохом

гороховые хлопья или горох колотый - 1 ст. л

вода - 6 ст. л

растительное масло без запаха - 180-220 г

соль - 1 ч. л

перец черный молотый - 0,5 ч. л

сахар - 1 ч. л

уксус - 1-2 ст. л

горчица - 2-3 ч. л

Гороховые хлопья или горох залить водой и варить до готовности, затем взбить блендером до однородности. При необходимости добавить воды - масса должна напоминать густую сметану. Остудить, затем выложить из чаши блендера горох и вымыть емкость.

Влить оливковое масло и выложить гороховое пюре, соблюдая пропорции: на 1 часть гороха 2 части масла. Добавить соль, сахар, перец, горчицу и уксус. Снова взбить до однородности, проверить на вкус - по желанию дополнить рецепт специями.

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