Сейчас продолжается Петров пост 2022, во время которого православные верующие придерживаются многих запретов относительно питания. УНИАН подскажет, что можно добавить вместо майонеза в салаты и вторые блюда, а также как приготовить майонез постный дома из простых ингредиентов.
- Сметана с горчицей вместо майонеза
- Фасолевый соус - почти как майонез
- Соус с хреном и чесноком
- Постный майонез на рассоле от горошка или фасоли
- Постный майонез с мукой
- Постный майонез - рецепт без муки с горохом
Ранее мы составляли подробное меню на Петров пост.
Сметана с горчицей вместо майонеза
- вареные желтки - 2 шт
- сметана - 200 гр (минимум 20% жирности)
- дижонская горчица - 1 ст.л
- соль, перец
Желтки растереть со сметаной, добавить остальные ингредиенты. Взбить блендером для образования более воздушной текстуры. Подавать готовый соус к блюдам или заправлять им салаты. Лучше не оставлять соус в холодильнике, а каждый раз готовить новый.
Фасолевый соус - почти как майонез
- белая консервированная фасоль - 200 гр
- лимон - 1 шт
- подсолнечное масло - 70 мл
- горчица - 1 ч.л
- соль, перец
Слить жидкость из банки с фасолью, бобы перебить блендером до состояния пюре. Разрезать лимон пополам, с одной половинки слить сок, а всю мякоть выложить в соус. Добавить масло, горчицу, соль и перец, еще раз взбить массу блендером.
Соус с хреном и чесноком
- сметана - 200 гр
- хрен - 2 ст.л
- чеснок - 3 зубчика или 0,5 ч.л чесночного порошка
- соль, перец
Хрен и чеснок измельчить, смешать со сметаной, солью и перцем до однородной массы. По желанию можно добавить измельченную зелень. Поставить в холодильник на 30 минут, затем подавать к блюдам.
Постный майонез на рассоле от горошка или фасоли
- жидкость от бобовых - 150 мл
- сахар - 1 ч.л
- соль - 0,5 - 1 ч.л
- лимонный сок - 1 ч.л
- уксус - 1 ч.л
- растительное масло - 350 - 400 мл.
Жидкость из банки вылить в чашу блендера, добавить соль, сахар, уксус и лимонный сок, тщательно взбить. Продолжая взбивать, тонкой струйкой влить 350 мл масла. Если вы видите, что соус получается слишком жидким - вливайте масло дальше и регулируйте консистенцию. Учитывайте, что если вы используете красную фасоль, то и соус приобретет красноватый оттенок.
Постный майонез с мукой
- мука пшеничная - 80 г
- вода - 375 мл
- масло растительное - 60 мл (4 ст. л)
- лимон (для сока) - 1 шт. (1-2 ст. л сока)
- горчица - 1-2 ст. л (20-40 г)
- соль - 1 ч. л без горки
- сахар - 1 ч. л без горки
Просеять муку в сотейник, влить 100-150 мл воды и тщательно перемешать, чтобы мука полностью растворилась. Добавить оставшуюся воду и поставить сотейник на средний огонь. После закипания варить соус 1 минуту, помешивая, до загустения. Затем снять с огня и остудить при комнатной температуре.
В чашу блендера отжать сок лимона, добавить соль, сахар, масло и горчицу. Взбить до однородности, затем, частями добавляя мучную заварку, продолжать взбивать соус. Попробовать на вкус, при необходимости добавить еще соль или перец. Хранить готовый соус в холодильнике.
Постный майонез - рецепт без муки с горохом
- гороховые хлопья или горох колотый - 1 ст. л
- вода - 6 ст. л
- растительное масло без запаха - 180-220 г
- соль - 1 ч. л
- перец черный молотый - 0,5 ч. л
- сахар - 1 ч. л
- уксус - 1-2 ст. л
- горчица - 2-3 ч. л
Гороховые хлопья или горох залить водой и варить до готовности, затем взбить блендером до однородности. При необходимости добавить воды - масса должна напоминать густую сметану. Остудить, затем выложить из чаши блендера горох и вымыть емкость.
Влить оливковое масло и выложить гороховое пюре, соблюдая пропорции: на 1 часть гороха 2 части масла. Добавить соль, сахар, перец, горчицу и уксус. Снова взбить до однородности, проверить на вкус - по желанию дополнить рецепт специями.