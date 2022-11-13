Что нельзя есть во время Рождественского поста, и каким должно быть питание - узнайте в материале УНИАН.

Каждый год христиане соблюдают Рождественский пост, который длится 40 дней. Это время необходимо для того, чтобы, отказываясь от определенных видов пищи, очистить не только свое тело, но и душу. УНИАН расскажет, как поститься в Рождественский пост правильно.

Ранее мы говорили о том, когда начинается Рождественский пост 2022 у католиков и протестантов.

Когда начинается пост 2022 - дата и особенности

В Украине Рождество Христово отмечается дважды - 25 декабря по григорианскому и новоюлианскому календарю и 7 января - по юлианскому календарю. Соответственно, Рождественский пост длится:

Видео дня

с 15 ноября по 24 декабря по григорианскому и новоюлианскому календарю;

по григорианскому и новоюлианскому календарю; с 28 ноября по 6 января по юлианскому календарю.

В народе Рождественский пост еще называется Филипповым - в честь святого апостола Филиппа, память которого верующие почитают 14 ноября. Эта дата - последний день, когда можно вкушать скоромную пищу.

Как правильно питаться в Рождественский пост - общие правила

Период Рождественского поста важен для каждого христианина, ведь сразу после окончания поста наступает Рождественский Сочельник - канун большого праздника Рождества Христова.

Важно понимать, что в этот период необходимы не только ограничения пищи, но и усмирения своих плотских желаний. В Рождественский пост нужно воздерживаться от:

злословия и обид;

курения и употребления спиртного;

занятий любовью;

ненависти и жадности;

посещения развлекательных мероприятий.

Вашими главными занятиями на период поста должны стать молитва и абсолютное спокойствие. Поймите, что вы пытаетесь стать ближе к Богу, а для этого вам нужно отказаться от всего того мирского, что наполняет вашу жизнь негативом или иллюзорным позитивом.

Также необходимо перестать употреблять пищу животного происхождения, молочную продукцию и яйца. Все, что вы едите, должно быть от природы - на растительной основе. В среду и пятницу можно есть растительную пищу без масла, а во вторник, четверг - растительную пищу с маслом. В субботу, воскресенье (кроме последних), а также на большие праздники разрешается употреблять рыбу.

Желательно отказаться от консервации - она негативно влияет на ЖКТ, который и так ощутит стресс от резкой смены питания. Именно поэтому церковнослужители рекомендуют менять рацион постепенно, а не резко в первый день поста.

Вас также могут заинтересовать новости: