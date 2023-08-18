Выпечка с яблоками - традиционная в праздник второго Спаса.

Говорят, если на Яблочный Спас съесть освященное яблоко и загадать желание, то оно обязательно сбудется. А если приготовить с яблоками пироги - то желания сбудутся у всех, кто их попробует.

Пирог с яблоками "На 12 заклепок"

Простой в приготовлении пирог с яблоками на кефире, который под силу каждому. Особенность его - те самые "12 заклепок", на которых он и "держится".

Ингредиенты:

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кефир или кислое молоко - 1 стакан;

сода - 0,5 ч. л.;

яйцо - 1 шт.;

сахар - 1/2 стакана;

сливочное масло - 100 г;

мука;

яблоки - 5-6 шт.;

сахар - по вкусу.

Смешайте кислое молоко и соду, добавьте яйцо, сахар и растопленное масло, все хорошо перемешайте. Всыпьте порциями муку - тесто должно получиться не слишком тугим и податливым, как на вареники.

Разделите тесто на 4 части и раскатайте кажду по очереди в круг. Нарежьте кубиками яблоками и выложите на раскатанное тесто, сверху посыпьте сахаром (1-2 ст. л.). Залепите пироги на 12 "заклепок" - их может быть и больше, в зависимости от длины. Выпекайте в разогретой до 180°С духовке до румяности.

Французский яблочный пирог "Тарт-татен"

Это удивительное название - тарт-татен - переводится как "перевернутый пирог". Готовится он наоборот: внизу - начинка, а сверху тесто. Весьма просто, необычно и вкусно.

Ингредиенты:

мука - 6 ст. л.;

сливочное масло (замороженное) - 120 г;

сахар - 1,5 ст. л.;

желтки - 2 шт.;

разрыхлитель - 1/2 ч. л.;

соль - щепотка;

яблоки - 5 шт.;

сахар - 5 ст. л.;

ванильный сахар - 1 ст. л.

Смешайте муку, разрыхлитель и соль. Натрите в муку замороженное масло, перемешайте все, чтобы получилась песочная крошка. Смешайте сахар с желтками, добавьте к песочной крошке и замесите тесто. Раскатайте его в круг и отправьте в холодильник на 30 минут.

Приготовьте начинку. Растопите в сотейнике с толстым дном сахар - не помешивая, доведите до состояния карамели. Вылейте на пергамент, дайте остыть и затем, поломав на кусочки, измельчите в блендере в крошку. Яблоки очистите и нарежьте на 4 части.

Положите на дно формы пергамент, выложите 1/2 часть карамельной крошки и разровняйте. Положите сверху яблоки - так, чтобы срезами они "смотрели" на вас, а опуклым бочком были внизу. Присыпьте сверху оставшейся крошкой и накройте тестом из холодильника.

Совет: если не хотите измельчать, карамель можно сразу вылить на дно формы с пергаментом и выложить сверху на нее яблоки.

Поставьте пирог в разогретую до 180°С духовку на 30 минут. Достаньте и переверните его на тарелку, пока он горячий.

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