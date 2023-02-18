Такие блины на молоке всегда получаются удачными и ажурными.

Приближается Масленица 2023, на которую многие украинцы готовят блины для всей семьи. Хотя для наслаждения нежными и ажурными блинчиками не нужен повод. Если у вас часто рвутся блины - возьмите сковороду меньшего диаметра. На ней удобнее переворачивать изделия.

Важно: во всех рецептах яйца и молоко должны быть комнатной температуры, чтобы тесто хорошо замешалось. Достаньте их из холодильника заранее.

Ранее мы называли разные причины, почему не получаются блины и как исправить эти ошибки.

Видео дня

Тонкие блины на молоке

Ингредиенты:

мука - 220 г;

молоко - 500 мл;

яйца - 2 шт.;

сахар - 2 ст.л.;

соль - щепотка;

сода - щепотка;

подсолнечное масло - 3 ст.л.

Яйца взбить с сахаром и солью венчиком. Влить 100 мл теплого молока и взбить ещё раз. Всыпать просеянную муку с содой и хорошо перемешать тесто, чтобы не было комочков. Постепенно влить остальное молоко при постоянном помешивании.

Влить в тесто пару ложек масла. Так оно не будет пригорать к сковородке. Оставить тесто на блины на 15 минут, чтобы оно настоялось. Затем нагреть сковороду и один раз смазать маслом. На горячую сковороду тонким слоем вылить блинчик. Пожарить с каждой стороны 1-2 минуты. Для остальных блинов сковороду не смазывать.

Готовые блины сложить на тарелку и накрыть пленкой или широкой крышкой от кастрюли, чтобы блины не обветрились.

Заварные блины на молоке

Ингредиенты:

мука - 480 г;

молоко - 500 мл;

горячая вода - 600 мл;

яйца - 3 шт.;

соль - 1 ч.л.;

сахар - 2 ст.л.;

подсолнечное масло - 2 ст.л.

Муку просеять. Добавить к просеянной муке молоко, сахар, соль. Перемешать венчиком до однородности. Затем по одному вбить и перемешать яйца. Влить яйца и горячую воду, перемешать тесто до однородности. Дать тесту настояться 30 минут.

Сковороду смазать маслом и хорошенько разогреть. Налить первый блин и жарить с каждой стороны 1-2 минуты. После остальных блинов смазывать сковороду необязательно, если они не липнут.

Блины на молоке без яиц

Ингредиенты:

молоко - 250 мл;

вода - 150 мл;

мука - 180 г;

сахар - 2 ст.л.;

щепотка соли;

сода - 0.5 ч.л.;

уксус - 0.5 ч.л.;

подсолнечное масло - 2 ст.л.

В теплое молоко добавить соль и сахар. Отдельно просеять муку вместе с содой, погашенной уксусом. Всыпать муку в молоко при постоянном помешивании. Затем влить в тесто масло и воду комнатной температуры. Снова перемешать тесто - оно должно быть как жидкая сметана. Оставить тесто на 15 минут, чтобы настоялось.

На сковороду налить немного масла и хорошо прогреть на сильном огне. Вылить на горячую сковороду первый блин тонким слоем. Сразу убавить огонь до среднего. Пожарить блины с каждой стороны по 2-3 минуты.

Вас также могут заинтересовать новости: