Идеальный рецепт блинчиков имеет много нюансов, без соблюдения которых можно испортить блюдо.

Совсем скоро наступит Масленица 2022 - весенний праздник, традиционном блюдом которого являются блины. Тонкие блинчики - очень привередливое блюдо, которое легко испортить. Даже у опытных кулинаров блины подгорают, затвердевают, прожариваются неравномерно и рвутся.

УНИАН разобрал самые частые кулинарные ошибки в приготовлении блинов, из-за которых блюдо приходится выкидывать.

Неправильная консистенция теста

Кулинарам, которые редко готовят блины, трудно на глаз "нащупать" правильную консистенцию теста. Чтобы тесто не было слишком жидким или густым, берите муку и жидкость в соотношении 2:3. К примеру, на 2 стакана муки наливайте 3 стакана молока. Не забудьте также вбить яйца (1 яйцо на 500 г теста), щепотку муки и пару ложек масла.

Блины при остывании становятся сухими и жесткими

Блины сохраняют эластичность только в теплом виде, а в холодном становятся твердыми и покрываются трещинами. Такое может случиться если в тесте нет никакой кислоты. Попробуйте влить в тесто немного кефира или кислого молока - тогда изделия будут нежными и ажурными.

Блины рвутся на сковороде

Нередко перевернуть блинчик совершенно не получается - он рвется при любом прикосновении и превращается в кашу. У проблемы может быть две причины: вы положили слишком мало яиц, либо тесто не успело настояться. Попробуйте вбить яйцо в тесто и оставить его на 20 минут.

У блинов ломкие края

Края блинов подсыхают и начинают крошиться, если оставить их на открытом воздухе. Решить проблему легко: накрывайте стопку блинчиков широкой крышкой или тарелкой. Тогда они будут равномерно мягкими.

Блины сырые внутри

Блины могут пропечься неравномерно если вылить их на недостаточно горячую сковородку или слишком рано перевернуть. Также в блине могут встречаться комочки сырого теста, если не просеять муку.

Вкусные блины: советы и секреты

Ингредиенты для теста должны быть комнатной температуры - так они лучше соединяются. Поэтому молоко и яйца следует достать из холодильника заранее. Чтобы блинчики были ажурными и с дырочками, добавьте в них кефир или соду. Сковороду хорошо разогрейте, и только тогда выливайте тесто. Чтобы блины легко переворачивались и всегда были удачными, используйте специальную сковороду-блинницу. Жарьте изделия на среднем огне и не накрывайте крышкой. Добавьте в тесто щепотку сахара, даже если блины будут солеными. Так тесто станет вкуснее.

Рецепт блинчиков, которые всегда получаются

Мука высшего сорта - 2 стакана.

Кефир нежирный - 1,5 стакана.

Вода - 1,2 стакана.

Яйца - 1 шт.

Щепотка соли и сахара.

Подсолнечное масло - 2 ст.л.

Взбить яйца с водой и кефиром до однородности. Всыпать соль и сахар, размешать. Небольшими порциями просеять муку и тщательно перемешать. Дать тесту настояться 15 минут. Влить растительное масло. Сковороду хорошо разогреть и пожарить блинчики с двух сторон. Сложить блинчики на тарелку и обязательно накрыть сверху.

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