Вкусное печенье без масла: рецепты домашней выпечки на любой вкус

Аппетитное домашнее печенье хорошо сочетается с чаем.

Печенье без сливочного масла готовится просто и из доступных продуктов. Зато получается нежная и мягкая выпечка, которая будет очень кстати к чаю или кофе.

Простое печенье без масла

Мука - 3 ст.

Крахмал - 1 ст.

Масло растительное - 0,5-0,75 ст.

Сода - 0,5 ч. л.

Соль - по вкусу

Уксус 9% - 1 десерт. л.

Вода - 0,75 ст.

Сахар - 1 ст.

Муку просеять. Добавить в нее крахмал, перемешать. Влить растительное масло. Растереть муку с крахмалом и маслом до образования клейкой массы.

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Соду погасить уксусом, добавить немного соли и ввести в тесто. Перемешать. Затем добавить воду и сахар. Перемешать, замесить руками тесто. Оно не должно быть крутым.

Раскатать тесто толщиной около 0,8-1 см. Нарезать квадратики, ромбики или другие фигурки.

Выложить печенье на сухой лист. Противень отправить в предварительно разогретую духовку на среднюю полку. Выпекать в течение 15 минут при температуре 190-200°С.

Быстрое кокосовое печенье без масла

Кокосовая стружка - 250 г

Сахар - 150 г

Яйца куриные - 2 шт.

Соль - 1 щепотка

Все ингредиенты смешать до однородной массы. Из полученного клейкого теста сформировать печенье в виде шариков.

Разложить кокосовое печенье на противень с пергаментом. Выпекать печенье в разогретой духовке 15 минут при температуре 200°С. Вкусное кокосовое печенье готово.

Печенье венское с вареньем

Мука - 3,5 ст.

Маргарин - 200 г

Сахар - 150 г

Куриные яйца - 2 шт.

Ванилин - 1,5 г

Разрыхлитель - 1 ч.л.

Соль - 0,3 ч.л.

Варенье или джем - 300 г

Растительное масло - 1 ст.л.

Просеять обязательно муку, чтобы насытить ее кислородом.

В отдельной емкости смешать яйца с сахаром. Добавить щепотку соли. Взбить венчиком до появления легкой пены.

Размягченный маргарин переложить в миску, смешать с небольшим количеством просеянной муки. Перетереть руками в крошку. Добавить рубленый маргарин в яичную смесь.

Всыпать ванилин. Перемешать массу до однородности.

Отдельно смешать с небольшим количеством муки разрыхлитель, отправить его в тесто. Порциями подсыпать оставшуюся муку. Ее может понадобиться чуть больше или меньше, сколько возьмет тесто. Оно должно получиться достаточно крутым.

Замешать плотное, мягкое тесто (долго тесто месить не нужно). Собрать его в шар. Разделить на 2 неравные части. Меньшую убрать в пакет и положить в морозилку минимум на 15 минут.

Большую часть равномерно распределить руками по противню. Дно формы предварительно слегка смазать рафинированным подсолнечным маслом.

Распределить тесто в тонкий пласт, формируя невысокие бортики. Смазать его сверху любым густым вареньем.

Достать из морозилки вторую часть теста. Натереть на крупной терке сразу же над пирогом, закрывая крошкой начинку.

Предварительно разогреть духовку до 180°С. Выпекать примерно 30-40 минут до золотистого цвета. Когда верх выпечки подрумянится, проверить готовность деревянной зубочисткой.

Достать из духовки противень с пирогом. Дайте ему остыть. Нарезать выпечку на квадратики одинакового размера.

Простое овсяное печенье

Пшеничная мука - 100 г

Овсяные хлопья - 125 г

Яйца - 1 шт.

Сахар - 50 г

Подсолнечное масло - 2 ст.л.

Сода пищевая - 0,5 ч.л.

Соль - по вкусу

Лимонный сок - 0,5 ч.л.

Измельчить овсяные хлопья до того состояния, который по вкусу.

В миску вбить куриное яйцо, добавить соль и сахар. Венчиком перемешать смесь до однородности.

Добавить подсолнечное масло и соду, погашенную лимонным соком. Снова перемешать. Всыпать овсяные хлопья и перемешать до однородности.

Частями просеять в тесто пшеничную муку, перемешать. Если тесто слишком сильно липнет к ложке, продолжать добавлять муку. Тесто должно быть липковатым и вязким, но хорошо держать форму.

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На присыпанном мукой столе сформировать из теста шар и сплющить его. Разрезать тесто на восемь равных частей. Лучше разрезать на сегменты, так печенье получится максимально одинаковым.

Руками, слегка смоченными водой, сформировать сначала шарики, затем сплющить их до формы круглого печенья. Выложить печенье на противень, застеленный пекарской бумагой. Выпекать в заранее разогретой до 180°С духовке в течение 30 минут. Печенье должно слегка подсохнуть, а снизу немного подрумяниться.

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