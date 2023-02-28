Лучшие рецепты блинов на кефире, сыворотке и даже воде / фото ua.depositphotos.com

Тонкие, мягкие, ароматные, вкусные - именно такие блинчики являются главным украшением стола. Однако многие думают, что для блинов обязательно нужны яйца. На самом деле, блины без яиц - простое и бюджетное блюдо.

Ранее УНИАН уже рассказывал, как приготовить блины с творогом в духовке, теперь же раскроем для вас лучшие рецепты блинов на кефире, сыворотке и даже воде.

Блины на воде без яиц - рецепт

Вы будете приятно удивлены, когда узнаете, что блины постные без яиц ничуть не уступают по вкусу обычным блинчикам из теста с яйцами. Для приготовления вам понадобятся:

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  • 0,5 литра чистой воды;
  • 250 гр. обычной муки;
  • 2 ст. ложки сахара;
  • 2 ст. ложки растительного масла;
  • 2 гр. соды (пищевой);
  • 0,5 ч. ложки соли.

Чтобы приготовить заварные блины на воде без яиц, вам нужно заранее подготовить воду - закипятить ее. Теплая вода "заваривает" муку, она становится очень мягкой и превращается в идеальное тесто для блинов. 

Просейте муку, добавьте к ней соду с сахаром и солью. Затем нужно понемногу заливать муку теплой водой и вымешивать тесто после каждой добавленной порции. У вас должно получиться тесто, которое по консистенции будет похожим на жидкую сметану. После вымешивания тесту нужно настояться примерно 20 минут. А потом добавляйте в блинное тесто растительное масло и приступайте к жарке. 

Для вкусных блинов не всегда нужны яйца / фото ua.depositphotos.com

Блины на молоке без яиц

Для теста на молоке вам не понадобится много продуктов, потому этот рецепт тоже является бюджетным. Он точно не сильно ударит по вашему кошельку. Вам нужны:

  • 250мл. молока;
  • 150 мл. воды;
  • 180 гр. пшеничной муки;
  • 0,5 ч.ложки соли;
  • 0,5 ч. ложки столового уксуса;
  • 2 ст.ложки подсолнечного масла;
  • 2 ст.ложки сахара;
  • щепотка соли.

Влейте в большую глубокую миску молоко, греть его не нужно, оно должно быть комнатной температуры. Туда добавляйте соль с сахаром. Отдельно не забудьте погасить соду уксусом и смешать ее с мукой. Затем постепенно сыпьте в молоко просеянную муку, но порционно - не всю сразу. Хорошо все перемешайте, можно взбить миксером. После этого добавляйте воду и растительное масло. Хорошенько вымешайте тесто, оно должно получиться жидким. После оставьте тесто для блинов примерно на 15 минут, а после этого можно приступать к жарке блинчиков.

Блины на кефире без яиц

Блины без яиц на кефире тоже готовятся с добавлением воды. Такой рецепт понравится тем, кто не любит уксус в выпечке. Вам понадобятся:

  • 250 мл. кефира;
  • 120-150 гр. муки;
  • 100 мл. воды;
  • 1 ст. ложка сахара;
  • четверть чайной ложки соды;
  • 2 ст. ложки растительного масла;
  • щепотка соли.

Заранее вскипятите воду и достаньте кефир из холодильника, он не должен быть холодным. Смешайте муку с кефиром, солью, содой и сахаром. Хорошо вымешайте тесто, чтобы в нем не было комочков. После этого залейте смесь кипятком и еще раз взбейте.

Добавьте масло. Если тесто получилось густым, влейте еще немного горячей воды. После этого дайте блинной смеси "отдохнуть", а через 20 минут можете начинать жарить блины.

Блинчики на воде или сыворотке получаются очень вкусными / фото ua.depositphotos.com

Блины на сыворотке без яиц

Этот рецепт ничем не уступает рецепту блинов с яйцами. Вам понадобятся:

  • 500 мл. сыворотки;
  • 250 гр. муки;
  • 3 ст. ложки подсолнечного масла;
  • щепотка соли;
  • 1-2 ст. ложки сахара.

Смешайте сахар с солью, сывороткой и маслом. Затем постепенно вводите муку. Тесто нужно хорошо вымешать, после чего можно сразу же приступать к жарке блинов. 

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