Не обязательно добавлять яйца - без них блины получаются совсем не хуже, чем с ними.

Тонкие, мягкие, ароматные, вкусные - именно такие блинчики являются главным украшением стола. Однако многие думают, что для блинов обязательно нужны яйца. На самом деле, блины без яиц - простое и бюджетное блюдо.

Ранее УНИАН уже рассказывал, как приготовить блины с творогом в духовке, теперь же раскроем для вас лучшие рецепты блинов на кефире, сыворотке и даже воде.

Блины на воде без яиц - рецепт

Вы будете приятно удивлены, когда узнаете, что блины постные без яиц ничуть не уступают по вкусу обычным блинчикам из теста с яйцами. Для приготовления вам понадобятся:

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0,5 литра чистой воды;

250 гр. обычной муки;

2 ст. ложки сахара;

2 ст. ложки растительного масла;

2 гр. соды (пищевой);

0,5 ч. ложки соли.

Чтобы приготовить заварные блины на воде без яиц, вам нужно заранее подготовить воду - закипятить ее. Теплая вода "заваривает" муку, она становится очень мягкой и превращается в идеальное тесто для блинов.

Просейте муку, добавьте к ней соду с сахаром и солью. Затем нужно понемногу заливать муку теплой водой и вымешивать тесто после каждой добавленной порции. У вас должно получиться тесто, которое по консистенции будет похожим на жидкую сметану. После вымешивания тесту нужно настояться примерно 20 минут. А потом добавляйте в блинное тесто растительное масло и приступайте к жарке.

Блины на молоке без яиц

Для теста на молоке вам не понадобится много продуктов, потому этот рецепт тоже является бюджетным. Он точно не сильно ударит по вашему кошельку. Вам нужны:

250мл. молока;

150 мл. воды;

180 гр. пшеничной муки;

0,5 ч.ложки соли;

0,5 ч. ложки столового уксуса;

2 ст.ложки подсолнечного масла;

2 ст.ложки сахара;

щепотка соли.

Влейте в большую глубокую миску молоко, греть его не нужно, оно должно быть комнатной температуры. Туда добавляйте соль с сахаром. Отдельно не забудьте погасить соду уксусом и смешать ее с мукой. Затем постепенно сыпьте в молоко просеянную муку, но порционно - не всю сразу. Хорошо все перемешайте, можно взбить миксером. После этого добавляйте воду и растительное масло. Хорошенько вымешайте тесто, оно должно получиться жидким. После оставьте тесто для блинов примерно на 15 минут, а после этого можно приступать к жарке блинчиков.

Блины на кефире без яиц

Блины без яиц на кефире тоже готовятся с добавлением воды. Такой рецепт понравится тем, кто не любит уксус в выпечке. Вам понадобятся:

250 мл. кефира;

120-150 гр. муки;

100 мл. воды;

1 ст. ложка сахара;

четверть чайной ложки соды;

2 ст. ложки растительного масла;

щепотка соли.

Заранее вскипятите воду и достаньте кефир из холодильника, он не должен быть холодным. Смешайте муку с кефиром, солью, содой и сахаром. Хорошо вымешайте тесто, чтобы в нем не было комочков. После этого залейте смесь кипятком и еще раз взбейте.

Добавьте масло. Если тесто получилось густым, влейте еще немного горячей воды. После этого дайте блинной смеси "отдохнуть", а через 20 минут можете начинать жарить блины.

Блины на сыворотке без яиц

Этот рецепт ничем не уступает рецепту блинов с яйцами. Вам понадобятся:

500 мл. сыворотки;

250 гр. муки;

3 ст. ложки подсолнечного масла;

щепотка соли;

1-2 ст. ложки сахара.

Смешайте сахар с солью, сывороткой и маслом. Затем постепенно вводите муку. Тесто нужно хорошо вымешать, после чего можно сразу же приступать к жарке блинов.

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