Творожная начинка становится еще вкуснее, если запечь блины в духовке.

Блинчики вкусны сами по себе, а если в них завернуть начинку - вряд ли кто-то откажется от такого десерта. Мы расскажем, как приготовить блины с творогом и как их можно запечь в духовке, чтобы они таяли во рту - рецепты на Масленицу со сладкой и соленой начинкой.

Ранее мы рассказывали, как встречать Масленицу 2023 и что означает каждый день недели.

Тесто на блины - универсальный рецепт

Этот рецепт теста для блинов универсальный, поэтому его можно использовать как для сладких, так и для соленых начинок. Для приготовления вам понадобится:

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мука - 200 г;

молоко - 500 мл;

яйца - 2 шт.;

сахар - по вкусу;

соль - щепотка;

растительное масло - 2 ст. л.

Смешайте яйца с сахаром и солью, добавьте молоко, хорошо перемешайте.

Через сито, порциями, добавьте муку, постоянно помешивая венчиком. Добавьте растительное масло и перемешайте.

Консистенция готового теста должна напоминать жидкую сметану.

Разогрейте сковородку, смазанную растительным маслом. Вылейте порцию теста тонким слоем и распределите его по дну. Обжарьте блины на среднем огне до румяности с обеих сторон.

Блины с творогом

Нафаршируйте блинчики сладким творогом и смажьте их сметаной - в духовке они красиво подрумянятся, а начинка станет еще нежнее. Для приготовления вам понадобится:

творог - 400 г;

яйцо - 1 шт.;

сахар - 2 ст. л.;

соль - 1/4 ч. л.;

сметана - 5 ст. л.;

растительное масло - 1 ст. л.;

блины - 10 шт.

Перетрите творог через сито, добавьте яйцо, сахар, соль и сметану (2 ст. л.) и взбейте миксером. Положите начинку в блины и заверните каждый в трубочку или конвертиком. Смажьте маслом форму и выложите в нее блины с творогом. Смажьте сверху сметаной.

Если блины в форме получаются в несколько слоев, то смазать сметаной нужно каждый из них.

Запекайте блины 10 минут при температуре 200°С.

Блины с творогом и черникой

Блинчики получаются особенно вкусными, если в творожную начинку добавить ягоды. Такой десерт особенно любят дети. Для приготовления вам понадобится:

творог - 350 г;

сахар - 180 г;

черника (можно замороженную) - 100 г;

сметана - 300 г;

растительное масло - 1 ст. л.;

блины - 10 шт.

Смешайте творог с сахаром (60 г), добавьте ягоды, аккуратно перемешайте. Выложите начинку на блинчики, сверните в трубочку. Разрежьте каждый блин пополам и выложите в форму, смазанную маслом. Смешайте сметану и сахар (120 г). Залейте блинчики и запекайте в духовке при температуре 200°С в течение 20 минут.

Готовность блинчиков можно определить по румяной корочке.

Блины с творогом и зеленью

Сочная и ароматная начинка делает блинчики невероятно вкусными. Для приготовления вам понадобится:

творог - 400 г;

сметана - 50 г;

свежая зелень (укроп, петрушка, зеленый лук) - 1 пучок;

сливочное масло

блины - 10 шт.

Перетрите творог через сито. Зелень укропа и петрушки мелко порубите, перья лука тонко нарежьте.

Для творожной начинки можно использовать также кинзу, базилик, шпинат или черемшу.

Смешайте творог, зелень и сметану. Доведите до вкуса солью. Выложите начинку на блины и сверните их в трубочку или заверните конвертиком. Выложите блинчики в форму, обмакивая каждый в растопленное сливочное масло. Смажьте сметаной и запекайте 10 минут при температуре 200°С.

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