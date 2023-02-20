Блинчики вкусны сами по себе, а если в них завернуть начинку - вряд ли кто-то откажется от такого десерта. Мы расскажем, как приготовить блины с творогом и как их можно запечь в духовке, чтобы они таяли во рту - рецепты на Масленицу со сладкой и соленой начинкой.
- Тесто на блины - универсальный рецепт
- Блины с творогом
- Блины с творогом и черникой
- Блины с творогом и зеленью
Ранее мы рассказывали, как встречать Масленицу 2023 и что означает каждый день недели.
Тесто на блины - универсальный рецепт
Этот рецепт теста для блинов универсальный, поэтому его можно использовать как для сладких, так и для соленых начинок. Для приготовления вам понадобится:
- мука - 200 г;
- молоко - 500 мл;
- яйца - 2 шт.;
- сахар - по вкусу;
- соль - щепотка;
- растительное масло - 2 ст. л.
Смешайте яйца с сахаром и солью, добавьте молоко, хорошо перемешайте.
Через сито, порциями, добавьте муку, постоянно помешивая венчиком. Добавьте растительное масло и перемешайте.
Консистенция готового теста должна напоминать жидкую сметану.
Разогрейте сковородку, смазанную растительным маслом. Вылейте порцию теста тонким слоем и распределите его по дну. Обжарьте блины на среднем огне до румяности с обеих сторон.
Блины с творогом
Нафаршируйте блинчики сладким творогом и смажьте их сметаной - в духовке они красиво подрумянятся, а начинка станет еще нежнее. Для приготовления вам понадобится:
- творог - 400 г;
- яйцо - 1 шт.;
- сахар - 2 ст. л.;
- соль - 1/4 ч. л.;
- сметана - 5 ст. л.;
- растительное масло - 1 ст. л.;
- блины - 10 шт.
Перетрите творог через сито, добавьте яйцо, сахар, соль и сметану (2 ст. л.) и взбейте миксером. Положите начинку в блины и заверните каждый в трубочку или конвертиком. Смажьте маслом форму и выложите в нее блины с творогом. Смажьте сверху сметаной.
Если блины в форме получаются в несколько слоев, то смазать сметаной нужно каждый из них.
Запекайте блины 10 минут при температуре 200°С.
Блины с творогом и черникой
Блинчики получаются особенно вкусными, если в творожную начинку добавить ягоды. Такой десерт особенно любят дети. Для приготовления вам понадобится:
- творог - 350 г;
- сахар - 180 г;
- черника (можно замороженную) - 100 г;
- сметана - 300 г;
- растительное масло - 1 ст. л.;
- блины - 10 шт.
Смешайте творог с сахаром (60 г), добавьте ягоды, аккуратно перемешайте. Выложите начинку на блинчики, сверните в трубочку. Разрежьте каждый блин пополам и выложите в форму, смазанную маслом. Смешайте сметану и сахар (120 г). Залейте блинчики и запекайте в духовке при температуре 200°С в течение 20 минут.
Готовность блинчиков можно определить по румяной корочке.
Блины с творогом и зеленью
Сочная и ароматная начинка делает блинчики невероятно вкусными. Для приготовления вам понадобится:
- творог - 400 г;
- сметана - 50 г;
- свежая зелень (укроп, петрушка, зеленый лук) - 1 пучок;
- сливочное масло
- блины - 10 шт.
Перетрите творог через сито. Зелень укропа и петрушки мелко порубите, перья лука тонко нарежьте.
Для творожной начинки можно использовать также кинзу, базилик, шпинат или черемшу.
Смешайте творог, зелень и сметану. Доведите до вкуса солью. Выложите начинку на блины и сверните их в трубочку или заверните конвертиком. Выложите блинчики в форму, обмакивая каждый в растопленное сливочное масло. Смажьте сметаной и запекайте 10 минут при температуре 200°С.