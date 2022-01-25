Закуски из лаваша весьма популярны в Украине, так как такое блюдо можно приготовить из минимума ингредиентов. Начинка для лаваша может быть самой разной: мясной, овощной, сырной и даже сладкой.
Лаваш может быть как закуской, так и основным горячим блюдом. Готовить блюда из лаваша очень просто - достаточно положить на него начинку и завернуть. Огромное количество вариаций рецептов и простота приготовления делают лаваш идеальной закуской для любого случая.
Лаваш с мясным фаршем и помидорами
- Лаваш тонкий - 3 листа.
- Фарш из любого мяса - 350 г.
- Лук - 1 шт.
- Морковь - 1 шт.
- Небольшие помидоры - 3 шт.
- Желтый сыр - 50 г.
- Листья салата.
- Чеснок - 2 зубчика.
- Майонез.
- Лимонный сок.
- Перец, соль по вкусу.
Мелко нарезать лук, морковь натереть на терке. Обжарить лук на сковороде до золотистого цвета, добавить морковь и жарить до полуготовности. Добавить фарш в сковородку и перемешать, посолить. Жарить до готовности фарша (примерно 25 минут) регулярно помешивая.
Помидоры нарезать кружочками. Листья салата крупно нарезать. Чеснок мелко порубить и смешать с майонезом и лимонным соком.
Развернуть лист лаваша, смазать его майонезом с чесноком и посыпать порубленными листьями салата. Сверху разложить фарш с овощами. Второй лист смазать майонезом с чесноком с двух сторон и положить на первый. На этом листе разложить салат и помидоры, немного полить майонезом. Накрыть третьим листом. Третий лист посыпать тертым сыром.
Аккуратно свернуть лаваш в рулет и положить в холодильник на полчаса. Перед подачей нарезать кружками.
Закуска из лаваша с крабовыми палочками и кукурузой
- Лаваш - 1 лист.
- Яйца куриные - 3 шт.
- Консервированная кукуруза - 3 стол. л.
- Крабовые палочки - 200 г.
- Плавленый сырок - 2 шт.
- Майонез.
- Чеснок - 1 зубчик.
Яйца сварить вкрутую (10 минут) и натереть на крупной терке. Крабовые палочки нарезать кружочками. Сырок натереть на терке. Чеснок мелко нарезать и смешать с майонезом. Слить воду с кукурузы.
Читайте такжеПирожки с яблоками: как вкусно приготовить в духовке и на сковородеЛист лаваша разложить и смазать чесночным майонезом, оставив свободными 2 сантиметра по краям. На лаваш выложить крабовые палочки. Посыпать натертым плавленым сыром и яйцами. Посолить по вкусу. Добавить кукурузу.
Завернуть лаваш в рулет и поставить настаиваться в холодильник. Нарезать ломтиками для подачи.
Лаваш с фетой и зеленью
- Лаваш - 1 лист.
- Сыр фета - 400 г.
- Сметана - 3 ст. л.
- Чеснок - 2 зубчика.
- Зелень (укроп, петрушка, кинза).
- Соль и перец по вкусу.
Мелко нарубить чеснок, измельчить зелень. Фету размять в миске вилкой. Добавить сметану и перемешать до однородной массы. Добавить в неё зелень и чеснок. Положить сырную массу с зеленью на лаваш и завернуть рулетом. Легкая сырная закуска готова!