Отметим, что криптовалюта в Украине до сих пор не имеет правового статуса. Исследовать ее происхождение и любые финансовые операции невозможно.

75 миллиардов гривень задекларировали депутаты-богачи. Но самое интересное - задекларировали они эти огромные сбережения не в гривнах, не в долларах, а в биткоинах.

Кто из нардепов самый богатый в биткоинах, рассказали журналисты в сюжете программы "Гроші".

Так, депутат горсовета Днепра Вячеслав Мишалов разжился аж на 18 тысяч биткоинов - это более миллиарда долларов по актуальному курсу. Он - абсолютный биткоиновый чемпион среди государственных мужей.

Читайте такжеНардеп Голубов задекларировал биткоины на 2 миллиарда гривеньУкраинский дипломат Петр Ленский на пару с женой имеет почти 6,5 тысяч единиц криптовалюты. Поэтому он занял второе место в рейтинге.

Нынешний нардеп Анатолий и его брат бывший депутат Александр Урбанские на двоих прикупили около 9,5 тысяч биткоинов. Поэтому они заняли третье и четвертое места в рейтинге.

Депутат Одесского горсовета и местный король похоронного бизнеса Дмитрий Пеструев задекларировал более 1 тыс. 300 биткоинов.

Сказочно разбогател и Киевский народный избранник Дмитрий Белоцерковец с 400 биткоинами.

Задекларированные чиновниками биткоины в 2021 году

В этом году 652 украинских чиновника задекларировали криптовалюту - в их декларациях указано 46 тыс. 351 биткоин, что составляет почти 75 млрд грн.

Больше всего владельцев биткоинов работают в местных советах, Минобороны и полиции.

Количество должностных лиц, декларирующих биткоины, возросло. Так, в 2016 году криптовалюту задекларировали 25 чиновников, а в 2020 - уже 652.

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Автор: Ольга Робейко