В декларациях указано 46 тыс. 351 биткоин.

В этом году 652 украинских чиновника задекларировали криптовалюту - в их декларациях указано 46 тыс. 351 биткоин, что составляет почти 75 млрд грн.

Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными OpenDataBot.

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«Больше всего владельцев биткоинов работает в местных советах, Минобороны и полиции. Больше всех записал в декларации один из депутатов городского совета Днепра – 18 тыс. биткоинов (в эквиваленте это более чем 1 млрд долл. США)», - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, количество должностных лиц, декларирующих биткоины, возросло. Так, в 2016 году криптовалюту задекларировали 25 чиновников, а в 2020 - уже 652.

Отмечается, что криптовалюты в Украине до сих пор не имеют правового статуса. Исследовать их происхождение и любые финансовые операции - невозможно.

Что такое биткоин

Биткоин (Bitcoin) - электронная валюта, концепт которой был озвучен Сатоси Накамото 2008 года и представлен им в 2009 году, базируется на самоопубликованном документе Накамото.

Изначально эта криптовалюта стоила всего несколько центов и практически не привлекала к себе внимания общественности. Только в 2013 году курс биткоина впервые преодолел отметку в 1000 долларов.

Знаковым для этой криптовалюты стал 2017 год, в начале которого один биткоин стоил тысячу долларов. Затем он начал пересекать тысячные отметки чуть ли не ежемесячно, уверенно приближаясь к 20 тысячам.

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Биткоин в Украине

Министерство цифровой трансформации представило новый образовательный сериал «Все о блокчейне, биткойне и криптовалютах» на онлайн-платформе «Дія. Цифрова освіта».

Украинцы с начала декларационной кампании, которая завершится 30 апреля, подали 172 тыс. налоговых деклараций об имущественном положении и доходах на общую сумму 29,2 млрд грн.

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Автор: Екатерина Жирий