Они говорят, что доверились не тому источнику.

Журналисты проекта Bihus.Info заявили, что допустили ошибку в материале об обыске в доме нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы.

Об этом сообщается на странице проекта в Facebook.

Денис Бигус рассказал, что в расследовании были использованы фотографии из другого дела. Их журналистам передал источник в правоохранительных органах.

"Мы ошиблись, доверившись источнику, и приносим извинения подписчикам. В первый раз за 8 лет в редакции ошибка такового масштаба, что по другому, чем факап ее не именовать. Приносим огромные извинения всем нашим зрителям и коллегам из других СМИ, распространивших эту новость", - говорится в сообщении.

Читайте такжеИлью Киву оставили без ученой степениРанее в расследовании Bihus.Info сообщалось, что во время обысков в доме Кивы обнаружили много налички, золото и картины авторства журналистки подсанкционного издания "Страна" Светланы Крюковой.

После этого Кива заявил, что кроме носков, трусов и спортивного костюма, а также репродукций картин Крюковой во время обысков у него ничего не нашли. Он подает в суд на Bihus.Info.

Обыски у Кивы

Как сообщал УНИАН, утром 16 ноября правоохранители провели обыски в доме Кивы. Депутат заявил, что его преследуют за политическую позицию.

В то же время в Офисе генерального прокурора сообщили, что обыски проводятся в рамках уголовного производства относительно незаконного обращения с оружием.

В этот же день министр внутренних дел Денис Монастырский подписал приказ, которым лишил Киву права на наградное оружие, которое было выдано ему в 2015 году. "Основание: его недостойное поведение и действия, дискредитирующие сам факт его награждения от имени Украинского государства", – сказал тогда министр.

Автор: Виолетта Орлова