Нардеп обвинил редакцию Bihus.Info в распространении дезинформации и предоставил доказательства.

Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" (ОПЗЖ) Илья Кива подает в суд на журналистский проект Bihus.Info после публикации сюжета об обыске в его доме. По его словам, журналисты распространили ложную информацию с целью его дискредитации.

Об этом он рассказал в комментарии изданию "Страна".

Читайте такжеКива говорит, что будет молиться за тех, кто оставил его без ученой степениВ новом расследовании Bihus.Info журналисты рассказали, что во время обысков у Кивы обнаружили немало золота и картины авторства журналистки подсанкционного издания "Страна" Светланы Крюковой.

Депутат заявил, что журналисты взяли фото на сайте Государственного бюро расследований по совсем другому делу. Кива также убеждает, что у него не нашли никакого золота.

"Bihus.Info в течение нескольких лет занимается дискредитацией моего имени и регулярно запускает фейки. Но история с обыском, деньгами и золотыми слитками поставит точку в карьере этих аферистов. Я предоставляю вам фото, взятые Bihus.Info - они их взяли с сайта ГБР, которое рапортовало месяц назад о разоблачении конвертационного центра", — отметил Кива.

Нардеп утверждает, что журналисты сознательно добавили к своему расследованию фото с обысков в рамках другого дела.

"Они напали на эту диссертацию, напали на установку по переработке нефтеотходов, которую я сдавал в аренду. А сегодня они пошли "по беспределу". Я подаю в суд и требую сегодня опровержения всех тех ресурсов СМИ, которые глотнули порцию кала от Bihus.Info. Я подаю на них в суд, я раздену и разую этих аферистов", - заявил Кива.

Нардеп заявил, что, кроме носков, трусов и спортивного костюма, а также репродукций картин Светланы Крюковой во время обысков ничего не нашли. Он добавил документ, подтверждающий это.

"На месте находилось шесть народных депутатов и непрерывно параллельно велась видеосъемка всего обыска моими адвокатами, народными депутатами, а также body камера была у правоохранителей", — сообщил депутат.

Обыски у Кивы

Как сообщал УНИАН, утром 16 ноября правоохранители провели обыски в доме Кивы. Депутат заявил, что его преследуют за политическую позицию.

В то же время в Офисе генерального прокурора сообщили, что обыски проводятся в рамках уголовного производства относительно незаконного обращения с оружием.

В этот же день министр внутренних дел Денис Монастырский подписал приказ, которым лишил Киву права на наградное оружие, которое было выдано ему в 2015 году. "Причина: его недостойное поведение и действия, дискредитирующие сам факт его награждения от имени Украинского государства", – сказал тогда министр.

Автор: Марта Гичко