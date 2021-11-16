Утром правоохранители пришли к нардепу с обыском.

В Офисе генерального прокурора сообщили, в рамках какого дела проводят обыск у народного депутата от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ильи Кивы.

Так, в пресс-службе Офиса генпрокурора корреспонденту УНИАН сообщили, что обыск проводят в рамках уголовного производства относительно незаконного обращения с оружием.

Как сообщал УНИАН, утром 16 ноября правоохранители пришли с обыском к народному депутату от ОПЗЖ Илье Киве.

По словам политика, обыск проходят в доме, где живет его ребенок и со своей матерью. Нардеп считает, что его преследуют за политическую позицию.

Читайте такжеСкандального Киву "расстреляли" в ответ на его провокацию с портретом Бандеры (видео)Напомним, месяц назад, 16 октября, Илья Кива записал ролик, на котором он стреляет из автомата в воздух в парке, отметив годовщину убийства Бандеры сотрудником КГБ Богдана Сташинского.

Впоследствии по факту стрельбы из огнестрельного оружия против нардепа открыли дело.

Кроме того, по заявлению мэра Киева Виталия Кличко, за поздравления членом ОПЗЖ президента страны-агрессора Владимира Путина с днем рождения, против Кивы открыли уголовное производство по статье о госизмене.

Автор: Антонина Доломанжи