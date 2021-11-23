Дом построен посреди заповедной зоны. В декларации нет ни дома, ни расходов на его покупку или аренду.

Депутат "ОПЗЖ" Илья Кива, вероятно, не задекларировал дом под Киевом, в котором проживает.

Об этом говорится в новом сюжете Bihus.info.

Журналисты отметили, что узнали о доме в Козине благодаря видео однопартийца Кивы – Вадима Рабиновича. Тот снимал дом снаружи и изнутри, когда проводил "стримы" в связи с обысками у Кивы на прошлой неделе.

Сам Илья Кива в следующих видео, комментируя следственные действия прокуроров и ГБР, тоже не скрывал, что правоохранители пришли к нему по адресу места жительства.

При этом в декларации Ильи Кивы никакого дома нет.

"Есть земельный участок на Полтавщине, есть квартира его дочери, которой Кива якобы пользуется, и есть "Крузак", который принадлежит брату. Дома никакого нет", - объясняет автор материала, журналист Даниил Мокрик.

Ранее авто с Кивой остановили на выезде из столицы в сторону Козина, поэтому журналисты начали исследовать объявления о сдаче в аренду или продаже домов в этом районе.

Расследователи сравнили фото одного из выставленных на сайтах продажи дома с видео Рабиновича, и разыскали тот самый дом Кивы.

"Это дом в Козине возле Киева. 420 метров площади, три этажа, 8 комнат, бассейн. В прошлом году его выставили на продажу за 21 миллион гривень или же на долгосрочную аренду за 120 тысяч гривень / месяц", – рассказал Мокрик.

Дом построен посреди заповедной зоны. В декларации нет ни дома, ни расходов на его покупку или аренду.

Во дворе журналистам удалось зафиксировать на камеры автомобили с одинаковыми номерами,в которых свои видео часто снимает депутат от "ОПЗЖ", в частности KIA.

Этот автомобиль Кивой тоже не зарегистрирован, а принадлежит якобы его бывшему помощнику Александру Даниленко.

Что предшествовало

Утром 16 ноября правоохранители провели обыски в доме Кивы. Депутат заявил, что его преследуют за политическую позицию.

В то же время в Офисе генерального прокурора проинформировали, что обыски проводятся в рамках уголовного производства относительно незаконного обращения с оружием.

В этот же день министр внутренних дел Денис Монастырский подписал приказ, которым лишил Киву права на наградное оружие, которое было выдано ему в 2015 году.

"Основание: его недостойное поведение и действия, дискредитирующие сам факт его награждения от имени Украинского государства", – сказал министр.

15 октября Кива в соцсети обнародовал видеообращение на русском языке и сказал, что является "лидером антифашистского движения в Украине". Кива держал в руках автомат. Он записал обращение в годовщину убийства лидера ОУН Степана Бандеры, убитого 15 октября 1959 года в Мюнхене. В конце обращения Кива стреляет из автомата в воздух, а за его спиной в небо были запущены фейерверки.

Ранее в октябре Кива записал видео, в котором на фоне государственных флагов Украины поздравляет президента РФ Владимира Путина с днем рождения и называет его "лидером нации дружественного народа".

Как утверждали в партии "УДАР Виталия Кличко", из-за этого видео по их заявлению против Кивы открыто производство по статье Уголовного кодекса о госизмене.

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что против Кивы заведено несколько дел.

Автор: Яна Ставская