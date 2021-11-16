Глава МВД намерен лишить такого права еще ряд депутатов в случае нарушения ими закона.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский подписал указ, которым лишил права народного депутата от фракции "Оппозиционный блок – За жизнь" Илью Киву на наградное оружие, выданное ему в 2015-м году.

Об этом Монастырский сообщил в Facebook.

"Основание: его недостойное поведение и действия, которые дискредитируют сам факт его награждения от имени Украинского государства. Перед законом все равны. Народные депутаты - не исключение. Так же мной будут лишены права на наградное оружие и другие лица, если они будут нарушать закон, использовать оружие для провокационных действий или разжигать ненависть в обществе", - подчеркнул Монастырский.

Также глава МВД анонсировал, что в Украине до конца года заработает электронный реестр оружия, который "не смогли или не захотели делать много лет".

Читайте такжеСкандального Киву "расстреляли" в ответ на его провокацию с портретом Бандеры (видео)"Процесс оформления охотничьего и спортивного оружия будет упрощен, а контроль за его хранением и обучением - существенно усилен", - отметил Монастырский.

По словам министра, каждый должен помнить, что оружие - это ответственность.

"А иметь наградное оружие - это большая честь, и никто не имеет права эту честь осквернять недостойным поведением! Безопасность граждан и честь государства - превыше всего!"- отметил министр.

Как ранее сообщал УНИАН, 16 октября Илья Кива записал ролик, на котором он стреляет из автомата в воздух в парке, отметив годовщину убийства Бандеры сотрудником КГБ Богдана Сташинского.

Впоследствии по факту стрельбы из огнестрельного оружия против нардепа открыли дело.

Кроме того, по заявлению мэра Киева Виталия Кличко, за поздравления членом ОПЗЖ президента страны-агрессора Владимира Путина с днем рождения, против Кивы открыли уголовное производство по статье о госизмене.

Автор: Виталий Саенко