Решение о трудоустройстве Левченко было принято через 5 дней после выхода журналистского расследования.

Марию Левченко, которая уже несколько лет была помощницей Зеленского и находилась в его кабинете, но получала зарплату в ООО "Квартал-95", официально трудоустроили в Офис президента.

Об этом сообщает Следствие.инфо со ссылкой на полученный письменный ответ ОП.

Левченко является женой Александра Гогилашвили, который был уволен с должности заместителя главы МВД после скандала с патрульными.

Журналисты отмечают, что решение о трудоустройстве Левченко было принято через 5 дней после выхода их расследования о связях супругов Левченко-Гогилашвили и руководителя ГУ разведки Кирилла Буданова.

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В ОП не смогли сообщить детали о зарплате Марии Левченко и переадресовали этот вопрос в Государственное управление делами.

Как установило ранее Следствие.инфо, Мария Левченко передвигается в сопровождении охраны и на спецавтомобилях СБУ с номерами прикрытия.

Скандал с Гогилашвили

СМИ заинтересовались биографией бывшего заместителя главы МВД Александра Гогилашвили после того, как он угрожал группе патрульных, которые задержали чиновника из-за нарушения ПДД.

В декабре стало известно, что Гогилашвили не только имеет отношения с личной помощницей Зеленского, но и живет в одном доме с руководителем ГУР Кириллом Будановым.

Гогилашвили приехал в Украину из России. В Украине, по словам самого же экс-заместителя главы МВД, в 2019-м получил гражданство. При этом журналистам не удалось найти в реестрах подтверждения того, что гражданство РФ у Гогилашвили отобрали.

Кроме того, СМИ нашли в сети совместное фото Гогилашвили с "единороссом" Николаем Валуевым. По его словам, российский депутат якобы посещал онкобольных детей, которыми занимался сам Гогилашвили.

Установленные факты, утверждали расследователи, с учетом совместного проживания с главой украинской разведки могут представлять угрозу национальной безопасности.

"Кирилл Буданов руководит Главным управлением разведки почти полтора года. Это управление является одним из важнейших органов в борьбе с российской агрессией — именно подчиненные Буданова должны выяснять планы врага и препятствовать им. В условиях высокого риска нападения России на Украину уже этой зимой роль Буданова трудно переоценить", - говорилось в сюжете.

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