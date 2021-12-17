Эмоции Зеленского показывали на большом экране на протяжении всех эпизодов с шутками о нем.

Президента Владимира Зеленского, его жену и главу ОП Андрея Ермака заметили в зале дворца "Украина" во время съемок новогоднего выпуска "Квартал 95".

Ролики появились в Telegram КП в Украине вечером, 16 декабря.

Зрителям сразу объяснили, что на шоу пришло украинское руководство.

По данным Главком, концерт стартовал после 20:00, сразу после прибытия главы государства. Праздничная программа началась с шутки про Зеленского, которого на сцене пародировал его "двойник" - Юрий Великий.

"Сколько в зале людей. Давно я такого количества людей без плакатов не видел", – сказал Великий голосом Зеленского со сцены.

Выдержав паузу, слова Великого подхватил Евгений Кошевой, обратившись к президенту: "Смотри, какой важный сидит".

Далее актеры обсудили ностальгию по временам Зеленского в "Квартале", покушение на Шефира и присвоение звания "заслуженного артиста" Monatik.

"А вот если бы не мы – он бы (Зеленский) там (в зале) не сидел", – заметил Кошевой, добавив, что "если бы он там не сидел, мы здесь не стояли бы".

"Хотя если бы он стоял здесь (на сцене), мы сидели бы там", – продолжил комик.

В конце Великий вместе с Еленой Кравец, которая сыграла Елену Зеленскую, сидя среди зрителей, решил "оценить" мероприятие, констатировав: "Думал, что никогда не скажу этого. Но я смотрю на ребят и понимаю: при Порошенко было лучше".

После этого камера "поймала" эмоцию Зеленского и его окружения – тот вместе с Ермаком и Шефиром смеялся.

Шутки про Зеленского

Впервые кварталовцы показали "президента Зеленского" в августе 2019 года в Одессе. Тогда же впервые на сцене увидели актера Юрия Великого, который получил постоянную роль действующего президента.

В одном из интервью Великий объяснил, что подбирает шутки о Зеленском: "Конечно, я не могу читать о нем шутки, которые могут его конкретно обидеть. Вообще стараюсь не шутить обидно. Даже пародируя других политиков".

Художественные руководители "Квартала-95" рассказывали, что тексты пишет авторская группа, затем вместе с актерами "дотягивают" сюжеты. По словам Александра Пикалова, темы выбирают, просматривая новости на телевидении и в интернете и читая аналитику на конкретные темы.

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Автор: Виолетта Орлова