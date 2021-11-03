В комментарии УНИАН жена Семенченко заявила, что это подозрение - давление на ее мужа через его семью.

Правоохранители разоблачили хищение средств со счетов благотворительного фонда помощи батальону "Донбасс". Как сообщил источник УНИАН в правоохранительных органах, речь идет о жене экс-нардепа Семена Семенченко - Наташу Музыку.

В сообщении от пресс-центра Службы безопасности Украины говорится, что подозреваемая якобы тратила средства на собственные нужды, не связанные с деятельностью фонда и батальона.

"Сотрудники СБУ разоблачили противоправную деятельность гражданки Украины, которая подозревается в хищении средств со счетов "благотворительного фонда батальона "Донбасс", - говорится в сообщении.

Досудебным следствием установлено, что женщина, имея доступ к карточному счету фонда, осуществляла расчетные операции и снятие наличных.

Читайте такжеСБУ "поставила точку" в деле СеменченкоВ СБУ отметили, что сейчас следствием задокументирован факт присвоения и растраты указанному гражданкой более 150 тыс. грн. Сейчас ей объявлено о подозрении по признакам совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

В комментарии УНИАН жена Семенченко заявила, что это подозрение - давление на ее мужа из-за его семьи.

"Есть указание Баканова держать Семена за решеткой, но дело уже завершено и в суде все развалится", - считает она.

По словам Музыки, Семенченко еще летом угрожали сотрудники СБУ и якобы требовали от него дать "нужные" показания.

Она добавила, что это дело якобы было дважды закрыто - в 2015 и 2016 годах - и что до этого дело расследовала Нацполиция, военная разведка, а впоследствии оно было возобновлено и передано в СБУ.

На своей странице в Facebook Музыка написала, что она не знает, на кого "оставить" детей.

"Сегодня СБУ вручило и мне подозрение. Причем сделали это на видеокамеру возле кофейни. Теперь я злобная воровка. Ст 185, ч3. Наказывается лишением свободы от трех до шести лет. Уверена, у меня также будет судья Вишняк. Осталось понять, на кого оставить троих детей", - заявила жена Семенченко.

Дело Семенченко - что известно

24 марта в Службе безопасности Украины заявили о прекращении деятельности военизированного вооруженного формирования и поставки товаров военного назначения из Российской Федерации. Также в СБУ указали, что деятельность так называемой "частной военной компании" была направлена на подготовку к совершению тяжких преступлений, в том числе против основ национальной безопасности".

Отдельно следователями получены данные об участии фигурантов дела в заключении контрактов между "ЧВК" и представителями различных организаций из стран Ближнего Востока. Также зафиксированы "предложения организовать поставки оружия в эти страны".

Читайте такжеПодозреваемый в создании ЧВК Семенченко попал в кардиореанимациюПо этому делу СБУ объявила о подозрениях шестерым лицам. Среди организаторов такой деятельности в СБУ назвали народного депутата VIII созыва Семенченко и Евгения Шевченко, известного как "внештатный агент НАБУ". Семенченко и Шевченко все обвинения отвергают.

26 марта суд принял решение об аресте Шевченко с залогом в 5 млн грн. 30 марта после внесения залога он вышел из СИЗО. В тот же день суд отправил Семенченко под стражу без права на внесение залога.

29 марта источник УНИАН в правоохранительных органах сообщил, что сотрудники СБУ задержали еще одного фигуранта дела о создании "ЧВК" - бывшего командира батальона "Донбасс" Анатолия Виногродского.

14 мая стало известно, что СБУ сообщила Семенченко о подозрении по делу об обстреле здания телеканала "112 Украина" в июле 2019 года. По данным СБУ, Семенченко организовал передачу денег на приобретение транспорта и других средств, необходимых для совершения преступления. 14 июля суд изменил меру пресечения Семенченко и отправил его под круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета.

Читайте такжеГолодает почти 40 дней: Семенченко стало плохо во время заседания суда (документ)22 июля он заявил, что участвовал в спецоперации украинской разведки по ситуации в Беларуси, а дело против него якобы открыто по запросу российских спецслужб. 26 июля Соломенский райсуд Киева снова отправил Семенченко в СИЗО. Через несколько дней в знак протеста против уголовного преследования экс-депутат объявил голодовку.

29 сентября в СБУ сообщили о завершении расследования по делу Семенченко. 6 октября стало известно, что Семенченко оставили под стражей его сторонники планировали акцию протеста на Банковой.

Автор: Антонина Доломанжи