Перехватчики против реактивных дронов: Украина пытается догнать РФ в гонке за небо, - CNN

Пока что от реактивных беспилотников украиское небо в основном защищают боевые самолеты.

Украина срочно пытается разработать дроны-перехватчики, способные противостоять новому поколению российских реактивных "Шахедов", которые в последние месяцы сеют хаос по всей стране.

Как пишет CNN, российские реактивные беспилотники "Шахед" сложнее перехватить из-за их скорости и количества. Они в три раза быстрее, чем оригинальные "Шахеды", закупленные Россией у Ирана.

При этом Россия изменила тактику атак и перешла к массированным обстрелам Киева днем ​​и ночью. В субботу украинские военные заявили, что Россия выпустила по Украине 224 беспилотника в дневное время – большинство из них с реактивными двигателями. В воскресенье Киев пережил восемь воздушных налетов в период с полуночи до заката.

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"Цель Кремля – истощить украинскую ПВО и подорвать моральный дух мирного населения, поскольку он расширяет список целей, включая продовольственные склады и магазины, и продолжает удары по энергетической инфраструктуре", - отмечается в статье.

Шахматная игра инноваций

Пока что, как признал президент Владимир Зеленский, от реактивных беспилотников в основном защищают боевые самолеты. Но ВВС Украины и так работают на пределе своих возможностей, а использование истребителей против беспилотников обходится дорого, отмечает издание:

"И вот начался очередной этап непрекращающейся технологической гонки, которая стала характерной чертой этой почти пятилетней войны".

Четыре украинские компании уже разработали перспективные беспилотники-перехватчики, один из которых, по словам Зеленского, обладает "наиболее успешной технологией". По словам министра обороны Евгения Хмары, полевые испытания уже начались для всех четырех претендентов.

Однако разработка технологии и ее внедрение – это две совершенно разные задачи. "Наступательные возможности всегда на шаг впереди оборонительных", – заявил в пятницу заместитель главы администрации президента Павел Палиса. "Нам, безусловно, придется адаптироваться. На это потребуется время".

Один из перспективных украинских перехватчиков, получивший название "Стинг", по сообщениям, в последние дни сбил два реактивных беспилотника. Другая украинская компания, F-Drones, модернизировала свой перехватчик., который теперь развивает скорость более 400 км/ч.

Борьба за технологическое превосходство не заканчивается

В то время как Украина успешно расширила дальность действия своих ударных беспилотников средней и большой дальности, Россия разработала дешевую крылатую ракету "Бандероль".

Ракета длиной пять метров имеет максимальную скорость 620–650 километров в час и заявленную дальность до 500 километров. Она несет боеголовку весом 150 килограммов.

"Ее дальность достаточна для поражения большей части южной Украины при запуске с вертолетов над Крымом. В последние недели десятки ракет "Бандероль" были применены против порта Одессы, что нарушило экспорт зерна из Украины", - пишет CNN.

Атаки ракетами "Бандероль" значительно замедлили операции вдоль морского коридора Украины через Черное море. Эти постоянные атаки делают страхование грузов зерна слишком дорогим, сообщают источники в отрасли.

При этом аналитики говорят, что российские военные, возможно, готовятся запускать ракету "Бандероль" с наземных платформ, а также с беспилотников и вертолетов.

Российские атаки на Украину

Как пишет WSJ, Россия пытается заставить Украину подчиниться, запуская все больше реактивных дронов по Киеву и другим городам, сочетая их с новой тактикой. Сигналы воздушной тревоги в последние дни звучат в Киеве почти круглосуточно. Это угрожает сделать нормальную жизнь в Киеве более сложной, чем когда-либо с начала полномасштабной войны.

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что за последние 4 суток россияне запустили более 1,5 тыс. БПЛА, из которых около 800 – реактивные. При этом большинство дронов, особенно тех, что летают днем, являются реактивными.

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