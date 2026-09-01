Россияне массированно атаковали Киев и Борисполь: много погибших и пострадавших

В Борисполе повреждены многоэтажное здание и предприятие.

Ночью россияне массированно атаковали Киев и Киевскую область ракетами и дронами. В результате атаки зафиксированы разрушения, есть погибшие и много пострадавших.

По данным Киевской городской госадминистрации, в результате вражеской атаки на столицу погибли три человека, еще пятеро получили ранения.

Также сначала сообщалось о возгорании жилого дома в Днепровском районе, однако эта информация не подтвердилась.

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Глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что Киевская область этой ночью также подверглась массированной ракетной и дронной атаке, враг наносил удары по гражданским объектам и жилым домам.

Так, в Борисполе в результате атаки был поврежден 5-этажный жилой дом. Из здания эвакуировали 48 человек, известно о 8 пострадавших, среди них – ребенок.

Кроме того, на парковке рядом загорелись автомобили.

Также в Борисполе повреждено предприятие. Известно об одном погибшем, ещё один человек получил травмы.

Атаки на Киев – новости

Ранее УНИАН сообщал, что в Киеве и области могут изменить режим комендантского часа с целью обеспечения работы транспорта и логистики во время длительных воздушных тревог.

Также в сентябре город Киев и Киевская область могут получить от правительства статус прифронтовых. Как пояснил депутат Руслан Горбенко, это предусматривает ряд льгот для граждан – это касается страхования военных рисков, бронирования, оплаты труда работников, занятых в коммунальной сфере. Речь идет о тех же льготах, что и в других прифронтовых общинах. Например, в Харьковской или Сумской области.

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