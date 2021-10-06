В знак протеста граждане, которые пришли поддержать Семенченко в суд, сели на пол перед дверями зала заседаний и перекрыли выход из него.

Апелляционный суд оставил экс-нардепа Семена Семенченко под стражей, активисты пытаются не допустить его вывоза из суда.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение приняла коллегия судей Киевского апелляционного суда.

В знак протеста граждане, которые пришли поддержать Семенченко в суд, перекрыли выход из зала заседаний, чтобы исключить вывоз Семенченко из здания суда.

Сейчас они сидят на полу перед дверью судебного зала.

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Со временем конвою все же удалось вывести Семенченко из зала.

Активисты планируют ехать к Офису президента и устроить там акцию протеста.

Что известно о деле

24 марта в Службе безопасности Украины заявили о прекращении деятельности военизированного вооруженного формирования и поставки товаров военного назначения из Российской Федерации. Также в СБУ указали, что деятельность так называемой "частной военной компании" была направлена "на подготовку к совершению тяжких преступлений, в том числе против основ национальной безопасности".

По данным СБУ, в состав компании входили более 150 человек, а сама организация действовала под прикрытием охранных фирм и общественных организаций. Контроль и координацию деятельности преступной организации осуществляли 15 граждан Украины.

Отдельно следователями получены данные об участии фигурантов дела в заключении контрактов между "ЧВК" и представителями различных организаций из стран Ближнего Востока. Также зафиксированы "предложения организовать поставки оружия в эти страны".

По этому делу СБУ объявила о подозрениях шестерым лицам.

Среди организаторов такой деятельности в СБУ назвали народного депутата VIII созыва Семенченко и Евгения Шевченко, известного как "внештатный агент НАБУ". Семенченко и Шевченко все обвинения отвергают.

26 марта суд принял решение об аресте Шевченко с залогом в 5 млн грн. 30 марта после внесения залога он вышел из СИЗО.

В тот же день суд отправил Семенченко под стражу без права на внесение залога.

29 марта источник УНИАН в правоохранительных органах сообщил, что сотрудники СБУ задержали еще одного фигуранта дела о создании "ЧВК" - бывшего командира батальона "Донбасс" Анатолия Виногродского. Суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

14 мая стало известно, что СБУ сообщила Семенченко о подозрении по делу об обстреле здания телеканала "112 Украина" в июле 2019 года. По данным СБУ, Семенченко организовал передачу денег на приобретение транспорта и других средств, необходимых для совершения преступления.

14 июля суд изменил меру пресечения Семенченко и отправил его под круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета.

22 июля Семенченко заявил, что принимал участие в спецоперации украинской разведки по ситуации в Беларуси, а дело против него якобы открыто по запросу российских спецслужб.

26 июля Соломенский райсуд Киева вновь отправил Семенченко в СИЗО. Через несколько дней в знак протеста против уголовного преследования экс-депутат объявил голодовку.

29 сентября в СБУ сообщили о завершении расследования по делу Семенченко.

В ведомстве напомнили, что производство велось сразу по четырем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2, ч. 3 ст. 260 (создание не предусмотренных законами Украины военизированных формирований или участие в их деятельности), ч. 2 ст. 258 (террористический акт), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 2 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю).

Автор: Антонина Доломанжи