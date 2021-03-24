Правоохранители считают, что Семен Семенченко и Евгений Шевченко "организовали ввоз вне таможенного контроля военных запчастей и товаров двойного назначения из России".

Служба безопасности Украины сообщила о разоблачении и прекращении деятельности незаконного вооруженного формирования, так называемой "частной военной компании".

Об этом сообщается в пресс-центре СБУ.

В Службе безопасности считают, что деятельность вооруженного формирования "была направлена на подготовку к совершению тяжких преступлений, в том числе против основ национальной безопасности".

“По данным СБУ, в состав компании входило более 150 человек, а сама организация действовала под прикрытием охранных фирм и общественных организаций. Подготовка членов "ЧВК" проходила на специально обустроенной тренировочной базе в Киевской области – там проходили боевые выучки, тренировки обращения с оружием, навыки военных боевых действий. Также часть членов военной компании училась в центрах подготовки за рубежом”, - сказано в сообщении СБУ.

В СБУ также утверждают, что контролировали деятельность группы 15 граждан Украины. По версии следствия, они вербовали ее потенциальных участников, отдавая предпочтение бывшим военным и правоохранителям с опытом участия в боевых действиях.

Также сообщается, что следователи якобы получили данные об участии фигурантов дела в заключении контрактов между “ЧВК” и представителями различных организаций стран Ближнего Востока и "было зафиксировано предложение организовать поставки оружия в эти страны".

«По данным следствия Главного управления СБУ в г. Киеве и Киевской области, организаторами такой деятельности были бывший народный депутат Украины Семен Семенченко и Евгений Шевченко, известный широкой публике, как "внештатный агент НАБУ"", - утверждается в сообщении.

Также правоохранители считают, что Семен Семенченко и Евгений Шевченко "организовали ввоз вне таможенного контроля военных запчастей и товаров двойного назначения из России, которые впоследствии продавали государственным предприятиям оборонной сферы по завышенным ценам".

СБУ также отчиталось о проведении около 80 обысков в офисах компании и домах фигурантов. Сообщают об изъятии почти 5500 патронов, 7 реактивных противотанковых гранат РПГ-26, ручной пулемет Калашникова, 2 автоматические винтовки, 3 пистолета, 3 автомата Калашникова, 7 помповых ружей, 38 гранатометных выстрелов ВОГ-25, 21 граната (в частности, Ф-1 и РГД-5), средств связи и тому подобное.

В СБУ сообщили, что фигурантам сообщено о подозрении по статье 260 Уголовного кодекса - создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований. Решается вопрос об избрании мер пресечения.

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Автор: Олег Давыгора