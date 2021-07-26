Суд снова отправил Семенченко в СИЗО

Экс-нардепа подозревают в причастности к созданию "частной военной компании" и в организации обстрела здания телеканала "112 Украина" в июле 2019 года.

Суд снова отправил в СИЗО бывшего народного депутата Семена Семенченко, которого подозревают в причастности к созданию "частной военной компании". Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принял следственный судья Соломенского райсуда Киева Максим Вишняк, удовлетворив ходатайство следователя Службы безопасности Украины об изменении Семенченко меры пресечения. Судья находился в комнате для совещаний около пяти часов. "Ходатайство... удовлетворить. Изменить... меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на содержание под стражей на срок 60 дней", - говорится в резолютивной части постановления суда, которое зачитал Вишняк. Читайте такжеСеменченко назвал себя спецагентом украинской разведки по Беларуси, которого "слили" Дело Семена Семенченко 24 марта в СБУ заявили о прекращении деятельности военизированного вооруженного формирования и поставок товаров военного назначения из Российской Федерации. Также в СБУ указали, что деятельность так называемой "частной военной компании" была направлена на подготовку к совершению тяжких преступлений, в т. ч. против основ национальной безопасности.

По данным СБУ, в состав компании входили более 150 человек, а сама организация действовала под прикрытием охранных фирм и общественных организаций. Контроль и координацию деятельности преступной организации осуществляли 15 граждан Украины.

Отдельно следователями получены данные об участии фигурантов дела в заключении контрактов между "ЧВК" и представителями различных организаций из стран Ближнего Востока. Также зафиксированы "предложения организовать поставки оружия в эти страны".

По этому делу СБУ объявила о подозрениях шестерым лицам.

Среди организаторов такой деятельности в СБУ назвали народного депутата VIII созыва Семенченко и Евгения Шевченко, известного широкой публике как "внештатный агент НАБУ". Семенченко и Шевченко все обвинения опровергают.

26 марта суд принял решение об аресте Шевченко с залогом в 5 млн грн. 30 марта после внесения залога он вышел из СИЗО. В тот же день суд отправил Семенченко под стражу без права на внесение залога.

29 марта источник УНИАН в правоохранительных органах сообщил, что сотрудники СБУ задержали еще одного фигуранта дела о создании "ЧВК" - бывшего командира батальона "Донбасс" Анатолия Виногродского. Суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

14 мая стало известно, что СБУ сообщила Семенченко о подозрении по делу об обстреле здания телеканала "112 Украина" в июле 2019 года. По данным СБУ, Семенченко организовал передачу денег на приобретение транспорта и других средств, необходимых для совершения преступления.

14 июля суд изменил меру пресечения Семенченко и отправил его под круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета.

22 июля Семенченко заявил, что участвовал в спецоперации украинской разведки по ситуации в Беларуси, а дело против него якобы открыто по запросу российского КГБ. Автор: Антонина Доломанжи

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