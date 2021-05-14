В Службе безопасности заявили, что для совершения преступления Семенченко привлек двух участников подчиненного ему вооруженного формирования.

Служба безопасности Украины сообщила подозрение бывшему народному депутату Семену Семенченко за совершение обстрела здания телеканала "112 Украина" в июле 2019 года.

Об этом говорится в заявлении СБУ.

"Досудебным расследованием установлено, что обстрел здания телеканала организовал Семенченко. Все это происходило во время избирательной кампании в Верховную Раду Украины. Этот теракт был использован представителями государства-агрессора в гибридной войне против нашей страны. Для совершения преступления фигурант привлек двух участников подчиненного ему вооруженного формирования", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ "Слуге народа" уточнили, кто может заменить Степанова в МинздравеСказано, что в июне 2019 года Семенченко вместе с сообщником провел разведку местности вблизи здания телеканала. "Они выбирали оптимальный способ совершения теракта, в частности, пути отхода с места преступления и наличие камер видеонаблюдения", - говорится в сообщении.

Также сказано, что Семенченко организовал передачу денег для приобретения транспорта и других средств, необходимых для совершения преступления.

"По первоначальному замыслу организатора, исполнители теракта должны были приобрести автомобиль, заложить в него большой объем взрывчатки. Затем припарковать авто возле здания телеканала и в определенное время взорвать. А для сокрытия лиц-исполнителей и организатора, было принято решение совершить террористический акт путем обстрела здания телеканала из противотанкового гранатомета", - говорится в сообщении.

В ходе санкционированных судом обысков по местам жительства фигурантов дела в столице и Киевской области правоохранители обнаружили и изъяли транспорт и средства совершения противоправных действий, которые злоумышленники использовали в ходе совершения преступления.

В настоящее время последним сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Документирование противоправной деятельности проводилось СБУ под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора.

Дело против Семенченко

24 марта в СБУ заявили о пресечении деятельности военизированного вооруженного формирования и поставок товаров военного назначения из Российской Федерации. Также в СБУ отметили, что деятельность так называемой "частной военной компании" была направлена ​​"на подготовку к совершению тяжких преступлений, в т. ч. против основ национальной безопасности".

По данным СБУ, в состав компании входило более 150 человек, а сама организация действовала под прикрытием охранных фирм и общественных организаций. Контроль и координацию деятельности преступной организации осуществляли 15 граждан Украины.

Отдельно следователями получены данные об участии фигурантов дела в заключении контрактов между "ЧВК" и представителями различных организаций из стран Ближнего Востока. Также зафиксировано "предложение организовать поставки оружия в эти страны".

По этому делу СБУ объявила о подозрениях шести лицам.

Среди организаторов такой деятельности в СБУ назвали народного депутата VIII созыва Семенченко и Евгения Шевченко, известного широкой публике как "внештатный агент НАБУ». Семенченко и Шевченко все обвинения отвергают.

26 марта суд принял решение об аресте Шевченко с залогом в 5 млн грн. 30 марта после внесения залога он вышел из СИЗО.

В тот же день суд до 24 мая отправил Семенченко под стражу без права на внесение залога. 28 марта Семенченко были госпитализированы из-за ухудшения самочувствия.

29 марта источник УНИАН в правоохранительных органах сообщил, что сотрудники СБУ задержали еще одного фигуранта дела о создании «ЧВК» - бывшего командира батальона «Донбасс» Анатолия Виногродского. Суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

7 апреля коллегия судей Киевского апелляционного суда приняла решение оставить Семенченко под стражей.

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Автор: Виталий Саенко