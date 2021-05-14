Служба безопасности Украины сообщила подозрение бывшему народному депутату Семену Семенченко за совершение обстрела здания телеканала "112 Украина" в июле 2019 года.
Об этом говорится в заявлении СБУ.
"Досудебным расследованием установлено, что обстрел здания телеканала организовал Семенченко. Все это происходило во время избирательной кампании в Верховную Раду Украины. Этот теракт был использован представителями государства-агрессора в гибридной войне против нашей страны. Для совершения преступления фигурант привлек двух участников подчиненного ему вооруженного формирования", - говорится в сообщении.
Читайте такжеВ "Слуге народа" уточнили, кто может заменить Степанова в МинздравеСказано, что в июне 2019 года Семенченко вместе с сообщником провел разведку местности вблизи здания телеканала. "Они выбирали оптимальный способ совершения теракта, в частности, пути отхода с места преступления и наличие камер видеонаблюдения", - говорится в сообщении.
Также сказано, что Семенченко организовал передачу денег для приобретения транспорта и других средств, необходимых для совершения преступления.
"По первоначальному замыслу организатора, исполнители теракта должны были приобрести автомобиль, заложить в него большой объем взрывчатки. Затем припарковать авто возле здания телеканала и в определенное время взорвать. А для сокрытия лиц-исполнителей и организатора, было принято решение совершить террористический акт путем обстрела здания телеканала из противотанкового гранатомета", - говорится в сообщении.
В ходе санкционированных судом обысков по местам жительства фигурантов дела в столице и Киевской области правоохранители обнаружили и изъяли транспорт и средства совершения противоправных действий, которые злоумышленники использовали в ходе совершения преступления.
В настоящее время последним сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.
Документирование противоправной деятельности проводилось СБУ под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора.
Дело против Семенченко
- 24 марта в СБУ заявили о пресечении деятельности военизированного вооруженного формирования и поставок товаров военного назначения из Российской Федерации. Также в СБУ отметили, что деятельность так называемой "частной военной компании" была направлена "на подготовку к совершению тяжких преступлений, в т. ч. против основ национальной безопасности".
- По данным СБУ, в состав компании входило более 150 человек, а сама организация действовала под прикрытием охранных фирм и общественных организаций. Контроль и координацию деятельности преступной организации осуществляли 15 граждан Украины.
- Отдельно следователями получены данные об участии фигурантов дела в заключении контрактов между "ЧВК" и представителями различных организаций из стран Ближнего Востока. Также зафиксировано "предложение организовать поставки оружия в эти страны".
- По этому делу СБУ объявила о подозрениях шести лицам.
- Среди организаторов такой деятельности в СБУ назвали народного депутата VIII созыва Семенченко и Евгения Шевченко, известного широкой публике как "внештатный агент НАБУ». Семенченко и Шевченко все обвинения отвергают.
- 26 марта суд принял решение об аресте Шевченко с залогом в 5 млн грн. 30 марта после внесения залога он вышел из СИЗО.
- В тот же день суд до 24 мая отправил Семенченко под стражу без права на внесение залога. 28 марта Семенченко были госпитализированы из-за ухудшения самочувствия.
- 29 марта источник УНИАН в правоохранительных органах сообщил, что сотрудники СБУ задержали еще одного фигуранта дела о создании «ЧВК» - бывшего командира батальона «Донбасс» Анатолия Виногродского. Суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
- 7 апреля коллегия судей Киевского апелляционного суда приняла решение оставить Семенченко под стражей.
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