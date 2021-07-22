По его словам, украинские спецслужбы слили данные об этой спецоперации КГБ Беларуси.

Бывший народный депутат Семен Семенченко, которого подозревают в причастности к созданию "частной военной компании", заявил, что принимал участие в спецоперации украинской разведки по ситуации в Беларуси.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам перед сегодняшним судебным заседанием.

"Наша ветеранская организация "Батальон "Донбасс" весь 2020-2021 год сотрудничала с Главным управлением разведки Министерства обороны. В частности, лично я - с руководителем этой службы нашей разведки полковником Будановым в качестве конфиденциального сотрудника и структуры-прикрытия", - рассказал он.

По словам Семенченко, он принимал участие в спецоперациях, где нужно было действовать так, чтобы не было никаких политических рисков и не было понятно, что к ним имеют отношение некоторые украинские госслужбы.

Он отметил, что одна из таких операций проводилась по инициативе спецслужб Соединенных Штатов Америки и некоторых других стран.

"Она касалась ситуации 2020 года в Беларуси... Нашей задачей было организовать лагеря для принятия семей белорусских патриотов, которые будут принимать участие, если до этого дойдет, в батальонах самообороны и в будущем - в добровольческих батальонах", - сообщил экс-нардеп.

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По его словам, он вместе с еще несколькими ветеранами, которые также сотрудничали с ГУР, арендовали несколько лагерей в Волынской области, а также "для передачи опыта" встречались с белорусскими патриотами, которые приезжали для этого в Украину.

После этого почти всех этих патриотов в Беларуси арестовывали по обвинению в терроризме и вооруженных нападениях.

Семенченко считает, что данные о них Беларуси сливали украинские спецслужбы.

По его мнению, дело против него и других ветеранов "Батальона "Донбасс" сфабриковано.

"Нас допрашивают не по делу, в котором я подозреваемый, а по поручению КГБ Беларуси. Фактически, с нашей помощью пытаются помочь Лукашенко сфабриковать дела и получить доказательства против арестованных белорусов", - добавил он.

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Дело Семена Семенченко - что известно

24 марта в СБУ заявили о прекращении деятельности вооруженного военизированного формирования и поставки товаров военного назначения из Российской Федерации. Также в СБУ указали, что деятельность так называемой "частной военной компании" была направлена на подготовку совершения тяжких преступлений, в т. ч. против основ национальной безопасности".

По данным СБУ, в состав компании входили более 150 человек, а сама организация действовала под прикрытием охранных фирм и общественных организаций. Контроль и координацию деятельности преступной организации осуществляли 15 граждан Украины.

Отдельно следователями получены данные об участии фигурантов дела в заключении контрактов между "ЧВК" и представителями различных организаций из стран Ближнего Востока. Также зафиксированы "предложения организовать поставки оружия в эти страны".

По этому делу СБУ объявила о подозрениях шести лицам.

Среди организаторов такой деятельности в СБУ назвали народного депутата VIII созыва Семенченко и Евгения Шевченко, известного широкой публике как "внештатный агент НАБУ". Семенченко и Шевченко все обвинения отвергают.

26 марта суд принял решение об аресте Шевченко с залогом в 5 млн грн.

30 марта после внесения залога он вышел из СИЗО.

В тот же день суд отправил Семенченко под стражу без права на внесение залога.

29 марта источник УНИАН в правоохранительных органах сообщил, что сотрудники СБУ задержали еще одного фигуранта дела о создании "ЧВК" - бывшего командира батальона "Донбасс" Анатолия Виногродского. Суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

14 мая стало известно, что СБУ сообщила Семенченко о подозрении по делу об обстреле здания телеканала" 112 Украина " в июле 2019 года.

В заявлении СБУ сказано, что Семенченко организовал передачу денег для приобретения транспорта и других средств, необходимых для совершения преступления.

14 июля суд изменил меру пресечения Семенченко и отправил его под круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета.

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Автор: Антонина Доломанжи