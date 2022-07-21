Представители Украины не согласятся на решения, которые не будут гарантировать безопасность южных регионов Украины и безопасный экспорт украинского зерна.

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что завтра, 22 июля, на встрече представителей Украины, России, Турции и Организации Объединенных Наций могут подписать документ об экспорте зерна, но есть условия.

Об этом говорится в комментарии представителя МИД Олега Николенко, который есть в распоряжении УНИАН.

Как отметил Николенко, 22 июля в Турции запланированы переговоры по возобновлению экспорта украинских зерновых под эгидой ООН.

"По итогам может быть подписан документ, который будет содержать обязательства сторон по безопасному функционированию экспортных маршрутов в Черном море", - заявил Николенко.

"Украинская делегация поддержит лишь те решения, которые будут гарантировать безопасность южных регионов Украины, сильные позиции ВСУ в Черном море и безопасный экспорт украинской сельскохозяйственной продукции на мировые рынки", - отметил спикер.

Как ранее сообщал УНИАН, 13 июля в Стамбуле завершились четырехсторонние переговоры по возобновлению экспорта зерна из украинских портов.

По сообщениям СМИ, на встрече согласовывали ключевые аспекты возобновления экспорта зерна. Речь шла, в частности, о том, что зерно будут вывозить из трех украинских портов в сопровождении конвоев, а турецкий флот будет инспектировать пустые суда, прибывающие в украинские порты.

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