Во время подписания будут присутствовать президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

В канцелярии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявили, что соглашение об экспорте зерна из Украины морским путем будет подписано в пятницу 22 июля в Стамбуле.

Об этом сообщает Yeni Safak.

Подписание соглашения состоится в 16:30 по местному времени во дворце Долмабахче с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша. Последний уже прибыл в Стамбул.

В канцелярии Эрдогана и добавили, что предполагается участие представителей Украины и России, но не уточняется, на каком уровне.

Напомним, 13 июля в Стамбуле состоялись переговоры по вывозу зерна из Украины. Среди участников, кроме Украины и России, была Турция и ООН.

После встречи Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что украинская и российская делегации продемонстрировали понимание.

Примечательно, что Россия отправила в Стамбул на переговоры о зерновом коридоре генерала российского ГРУ, куратора частных военных компаний Владимира Алексеева.

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