Зеленский подчеркнул, что ответ нам о кандидатстве – это будет ответ Евросоюза не только Украине, но и самому себе.

Украина сделала все для получения статуса кандидата в члены Евросоюза.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в вечернем обращении.

Он напомнил, что сегодня был специальный саммит с лидерами Западных Балкан - в Киев приезжали премьер-министры Черногории и Албании, а по видеосвязи был премьер-министр Северной Македонии.

"Украина получила весомое решение о поддержке и этими государствами статуса кандидата в члены Евросоюза для нас – три государства приняли такое совместное заявление", - сказал Зеленский.

"Фактически на сегодня мы уже настолько приблизились к получению этого статуса, как нельзя было и мечтать еще несколько лет назад. Украина сделала все, что только можно было, чтобы получить кандидатство", - подчеркнул президент Украины.

Зеленский отметил, что ответ Украине по кандидатству – "это будет ответ Евросоюза не только Украине, но и самому себе – своему будущему, будущему Европейского Союза".

Как сообщал УНИАН, 28 февраля президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.

Киев заполнил и передал Еврокомиссии опросник, что было необходимым шагом для предоставления статуса кандидата на членство в ЕС. Первая часть опросника содержит политические и экономические критерии, по которым будет оцениваться готовность Украины получить статус кандидата на членство. Вторая - охватывает оценку соответствия украинского законодательства актам права ЕС.

Решение Евросовета о предоставлении Украине статуса кандидата на членство в ЕС ожидается 23-24 июня.