Французский лидер назвал процесс вступления в блок справедливо требовательным.

Вступление в Европейский Союз "не может быть единственным способом достижения стабильности" для Украины, Молдовы и Грузии.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время совместной пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду, передает CNN.

"Прежде всего потому, что это процесс, который справедливо требователен, и потому, что мы также должны продолжать упрощать нашу Европу, чтобы она была более эффективной", - сказал Макрон.

Лидеры Евросоюза соберутся в конце июня в Брюсселе, чтобы обсудить кандидатуры Украины, Молдовы и Грузии. Это будет последний саммит ЕС во время председательства Франции.

"Моя роль - достичь консенсуса", - сказал Макрон.

Как сообщал УНИАН, в Европейской комиссии 17 июня огласят заключение относительно заявки Украины на членство в Евросоюзе, согласно которому будет решаться вопрос о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

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