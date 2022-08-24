По случаю Дня Независимости Украины американская газета подготовила большой материал по обороне столицы.

По случаю Дня Независимости Украины издание The Washington Post подготовило большой материал об обороне столицы. В нем, в частности, рассказывается о звонке из Кремля 24 февраля.

Издание пишет, что в первый день полномасштабного российского вторжения главе Офиса президента Андрею Ермаку позвонил ближайший соратник Путина Дмитрий Козак.

Казак, который родился в Украине, но в течение двух десятилетий занимает ключевые посты в Кремле и выполняет важнейшие задачи российского диктатора, сказал, что украинцам пора сдаваться. На что Ермак лишь обматерил его и положил трубку.

Также в материале WP упоминается разговор министра обороны Украины Алексея Резникова с белорусским коллегой Виктором Хрениным накануне вторжения и через несколько дней после. Так, 22 февраля Хренин, "дав слово офицера", уверял, что наступления с территории Беларуси не будет.

В ходе следующей беседы, 26 февраля, белорусский министр позвонил Резникову, чтобы "дрожащим голосом" передать послание минобороны РФ Шойгу, мол, "если Украина подпишет акт о капитуляции, вторжение прекратится". Резников ответил: "Я готов принять капитуляцию со стороны России".

Напомним, ранее The Washington Post выпустило большой материал насчет тайных планов Путина перед вторжением в Украину. Упоминается, что диктатор хотел захватить большую часть страны, "взять" Киев за три дня и убить Зеленского, "если нужно".

А тем временем общие боевые потери противника с 24 февраля ориентировочно составили около 45 тыс. 700 человек. За минувшие сутки украинские военные ликвидировали еще 150 российских оккупантов.

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