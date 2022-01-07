Зеленский отдыхает с семьей в Карпатах.

Президент Владимир Зеленский коротко и оригинально поздравил православных украинцев с Рождеством.

Ролик опубликован на официальных страницах главы государства в соцсетях.

Зеленский, двигаясь по горной трассе на лыжах, отметил красоту украинской природы и пожелал веселых праздников.

"Наша Украина, наши горы, вижу наши Карпаты, наши люди. Всех с Рождеством", - обратился президент к пользователям.

Подписчики Зеленского обратили внимание на его приподнятое настроение и пожелали веселого Рождества самому президенту.

Накануне президент сообщил, что поехал с семьей на короткий зимний отдых в горы.

7 января православные христиане отмечают Рождество Христово - самый большой церковный праздник. В эту ночь в церквях проводятся богослужения и литургии, а также заканчивается Рождественский пост. Всех родных зовут за праздничный стол и готовят мясо, рыбу, рождественскую кутью.

6 января в Михайловском соборе в Киеве прошла праздничная служба в честь Рождества Христова.

В этом году кроме традиционных молитв в соборе звучали украинские колядки. Служба длилась два часа. Все присутствующие соблюдали карантинные ограничения.

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