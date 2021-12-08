Президент сделал селфи во время утренней тренировки.

Президент Украины Владимир Зеленский показал новое фото со своей тренировки в спортивном зале.

Утром в среду на странице Зеленского в Instagram появилось его селфи с гантелями и тренажерами на заднем фоне.

"Доброе утро всем!!! Друзьям и тем, кто завидует", - говорится в подписи к фото.

Отметим, президент любит показывать фото со своих утренних тренировок в спортзале. Подобные снимки он публиковал в соцсетях еще в 2019 году. Прошлым летом он показал "блинчики на завтрак", а в сентябре похвалился новым фото с тренировки, на котором с ним была собака.

Ноябрьское фото Зеленского из спортзала спровоцировало горячую дискуссию относительно внешности главы государства. Многие подписчики Зеленского заметили на волосах президента седину.

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Автор: Виолетта Орлова