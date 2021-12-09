Ежегодно верующие западного обряда отмечают католическое Рождество в ночь 24-25 декабря. Православные встречают торжество чуть позже - 6-7 января. Обе этих даты об одном и том же - о рождении Господа нашего. УНИАН предлагает отправить открытки с Рождеством сыну, дочери или любому другому близкому человеку.
Ранее мы рассказывали, какими будут новогодние выходные в 2021-2022 году.
С Рождеством Христовым - картинки и поздравления
В светлый праздник Рождества
Я желаю всем добра,
Счастья, крепкого здоровья,
Жить в душе с большой любовью,
Чтоб родные рядом были,
Теплотой вас окружили,
Мира, света, волшебства,
Жизнь чтоб сказочной была!
Поздравляю с Рождеством Христовым! В этот светлый праздник желаю мира и добра, любви и счастья, благополучия, успеха и крепкого здоровья. Пусть ангел-хранитель оберегает вас и ваших близких от всех бед, а в душе воцарятся вера, покой и благодать. Со светлым праздником Рождества!
***
Пускай Господь оберегает
Вас каждый день и каждый час,
Во всех делах пусть помогает
И пусть всегда хранит он Вас!
Чтоб в доме был уют, покой,
А близкие - здоровы,
Вас поздравляю всей душой
Я с Рождеством Христовым!
С Рождеством Христовым! Это самый чудесный и волшебный день в году. Пусть светлый праздник наполнит дом теплом и радостью, близкие люди будут всегда здоровы и счастливы! Пусть сердце каждого в этот светлый день наполнится миром и добром!
***
В чудесный праздник Рождества
Хочу я пожелать добра,
Побольше в жизни волшебства,
Удачи, счастья и тепла!
Твой Ангел пусть тебя хранит
От всех болезней и невзгод,
Господь тебя пусть защитит
От огорчений и забот!
В этот чудесный день я хочу поздравить тебя с Рождеством Христовым и пожелать, чтобы в твоей жизни всегда было место чуду и вере в волшебство. Пусть исполняются даже самые смелые желания, пусть удача сопутствует всем твоим делам, и пусть твоя голова порой кружится от успеха. Живи полной жизнью и каждый свой день начинай с улыбки!
***
Тихо в ночь под Рождество
В мир шагает волшебство:
Ходит сказка по домам,
В сны заглядывая к нам.
Рождество Христово дарит
Сердцу радость и покой.
И надежду, что сияет
Нам Рождественской звездой.
В этот праздник я желаю
Счастья всем, любви, добра.
Принесет нам мир и радость
Пусть рождение Христа.
Сегодня светлый, добрый праздник! Всем пожелать я хочу в этот день, чтобы в сердцах ваших всегда жило добро, чтобы души ваши были согреты любовью. Пусть Ангелы укрывают вас своими крыльями, защищая от всех бед, невзгод и печалей, хранят вас и ваших близких от болезней и зла. Света и мира вам! С рождеством Христовым!
***
Зажглась звезда добра и волшебства -
Счастливого святого Рождества.
Пусть Бог хранит и люди помогают,
Пусть звездный свет в душе не угасает,
Пусть счастьем и богатством полон дом.
Любви, здоровья, мира! С Рождеством!
Поздравляю с Рождеством Христовым и искренне желаю надёжного светлого ангела за твоей спиной, доброй надежды и счастья в твоём сердце, благополучия и удачи на твоём пути, любви и понимания в твоей семье, добра и мира в твоём доме. Пусть Бог хранит тебя и твоих близких.
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