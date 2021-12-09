Самые красивые открытки с Рождеством и теплые пожелания - в статье от УНИАН.

Ежегодно верующие западного обряда отмечают католическое Рождество в ночь 24-25 декабря. Православные встречают торжество чуть позже - 6-7 января. Обе этих даты об одном и том же - о рождении Господа нашего. УНИАН предлагает отправить открытки с Рождеством сыну, дочери или любому другому близкому человеку.

Ранее мы рассказывали, какими будут новогодние выходные в 2021-2022 году.

С Рождеством Христовым - картинки и поздравления

В светлый праздник Рождества

Я желаю всем добра,

Счастья, крепкого здоровья,

Жить в душе с большой любовью,

Чтоб родные рядом были,

Теплотой вас окружили,

Мира, света, волшебства,

Жизнь чтоб сказочной была!

Поздравляю с Рождеством Христовым! В этот светлый праздник желаю мира и добра, любви и счастья, благополучия, успеха и крепкого здоровья. Пусть ангел-хранитель оберегает вас и ваших близких от всех бед, а в душе воцарятся вера, покой и благодать. Со светлым праздником Рождества!

***

Пускай Господь оберегает

Вас каждый день и каждый час,

Во всех делах пусть помогает

И пусть всегда хранит он Вас!

Чтоб в доме был уют, покой,

А близкие - здоровы,

Вас поздравляю всей душой

Я с Рождеством Христовым!

С Рождеством Христовым! Это самый чудесный и волшебный день в году. Пусть светлый праздник наполнит дом теплом и радостью, близкие люди будут всегда здоровы и счастливы! Пусть сердце каждого в этот светлый день наполнится миром и добром!

***

В чудесный праздник Рождества

Хочу я пожелать добра,

Побольше в жизни волшебства,

Удачи, счастья и тепла!

Твой Ангел пусть тебя хранит

От всех болезней и невзгод,

Господь тебя пусть защитит

От огорчений и забот!

В этот чудесный день я хочу поздравить тебя с Рождеством Христовым и пожелать, чтобы в твоей жизни всегда было место чуду и вере в волшебство. Пусть исполняются даже самые смелые желания, пусть удача сопутствует всем твоим делам, и пусть твоя голова порой кружится от успеха. Живи полной жизнью и каждый свой день начинай с улыбки!

***

Тихо в ночь под Рождество

В мир шагает волшебство:

Ходит сказка по домам,

В сны заглядывая к нам.

Рождество Христово дарит

Сердцу радость и покой.

И надежду, что сияет

Нам Рождественской звездой.

В этот праздник я желаю

Счастья всем, любви, добра.

Принесет нам мир и радость

Пусть рождение Христа.

Сегодня светлый, добрый праздник! Всем пожелать я хочу в этот день, чтобы в сердцах ваших всегда жило добро, чтобы души ваши были согреты любовью. Пусть Ангелы укрывают вас своими крыльями, защищая от всех бед, невзгод и печалей, хранят вас и ваших близких от болезней и зла. Света и мира вам! С рождеством Христовым!

***

Зажглась звезда добра и волшебства -

Счастливого святого Рождества.

Пусть Бог хранит и люди помогают,

Пусть звездный свет в душе не угасает,

Пусть счастьем и богатством полон дом.

Любви, здоровья, мира! С Рождеством!

Поздравляю с Рождеством Христовым и искренне желаю надёжного светлого ангела за твоей спиной, доброй надежды и счастья в твоём сердце, благополучия и удачи на твоём пути, любви и понимания в твоей семье, добра и мира в твоём доме. Пусть Бог хранит тебя и твоих близких.

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Автор: Кристина Кащавцева