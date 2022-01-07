В этом году кроме традиционных молитв в соборе звучали украинские колядки / Иллюстрация REUTERS
В Киеве в Михайловском соборе прошла праздничная служба в честь Рождества Христова.
Об этом говорится в сюжете ТСН.ua.
Читайте такжеПрезидент Зеленский поздравил украинцев с Рождеством (видео)В этом году кроме традиционных молитв в соборе звучали украинские колядки.
Служба длилась два часа. Все присутствующие соблюдали карантинные ограничения.
Прихожане были в масках и соблюдали дистанцию.
Напомним, 7 января церкви, празднующие по юлианскому календарю, в том числе и Православная церковь Украины, отмечают Рождество Христово, а накануне, 6 января, отмечается Святой Вечер.
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Рождеством Христовым.