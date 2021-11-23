В своей речи президент, в частности, коснется тем внутреннего и внешнего положения Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 1 декабря, выступит с обращением в Верховной Раде.

Информацию об этом во вторник, 23 ноября, подтвердил в комментарии УНИАН пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

"Да, обращение к парламенту относительно положения вещей внутри страны и нашего положения на международной арене действительно запланировано", - отметил Никифоров.

Зеленский выступит 1 декабря на пленарном заседании украинского парламента.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября президент Украины обратился к гражданам по случаю Дня Достоинства и свободы. Он подчеркнул, что украинцы должны гордиться тем, что они "свободны" и "свободны творить будущее", призвал "не опускать глаз", а также отметил, что народу "пора уже изменить самовосприятие и мышление".

Ранее, 4 ноября, Зеленский посетил заседание парламента, на котором назначали новых министров.

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Автор: Антонина Доломанжи