Народу Украины "пора поменять самовосприятие и мышление", заявил президент.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил граждан с Днем Достоинства и Свободы, который отмечается 21 ноября.

Видеообращение главы государства опубликовано на официальном YouTube-канале Офиса президента.

"Мы отмечаем сегодня День Достоинства и Свободы. Праздник, который показывает, что для нас достоинство и свобода - это праздник. Это наш воздух. Нет, это не звучит слишком громко. Когда кто-то решает перекрыть нам воздух - вот тогда правда бывает слишком громко. Когда власть не слышит украинский народ, тогда бывает слишком громко", - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что украинцы должны гордиться тем, что они "свободны" и "свободны творить будущее", призвал "не опускать глаз".

"Да, мы заплатили и продолжаем платить за свободу очень большую цену. И никогда не забудем всех, всех, кто отдал за Украину свою жизнь. И никогда не простим всем, кто лишил их жизни и хотел лишить нас свободы. Но главное, что это никому не удалось и никогда не удастся. И пора уже поменять самовосприятие и мышление. Мы не жертва, не подавлены, не разделены, не захвачены. Мы прекрасный, сильный, смелый, умный, талантливый народ. Непобедимый", - сказал глава государства.

"Именно потому, что мы имеем достоинство. Для нас рабство - унижение. Потеря свободы - это потеря чести. Потеря чести - это потеря сердца. Потеря сердца - это потеря души. А потеря души для нас - это потеря жизни. Поэтому мы готовы бороться ценой собственной жизни. Чтобы не потерять собственную жизнь", - добавил Зеленский.

Читайте также"Осторожно, цены поднимаются": в Киеве протестовали против подорожания проезда (фоторепортаж)Он также рассказал об истории, которую поведали украинские моряки, вернувшись домой.

"Они были в плену, но их не пленили духом. Следователи просили их смеяться чуточку потише: начальство, мол не поймет. Здесь обычно плачут, а наши моряки смеются без умолку. Они садились в автозак, пели "Ще не вмерла України...". А потом говорили водителю: "Шеф, на Одессу! В Коблево тормозни, кофейку попьем". Они не вели себя как заключенные, а остались офицерами и бойцами, потому что не потеряли достоинство. И доказали, что на чужбине, в плену, в тюрьме можно быть свободным человеком. Ибо воля - это не отсутствие оков на руках. Это отсутствие тюрьмы в головах", - отметил президент.

Кроме того, глава государства вспомнил смелые поступки нескольких известных украинцев - поэта Василия Стуса, священника Емельяна Ковча, актера и режиссера Леонида Быкова. По словам Зеленского, эти люди не потеряли достоинство.

"Как и все, кто стоял на майдане, на баррикадах, на граните. В 90-м, в 2004-м, в 14-ом. Как те, кто потом встретился в окопах на востоке нашего государства, защищая его. Все. Разные. И ребята с Западной, и пацаны с Юго-Востока. Разноязычные. Волыняне, одесситы, галицкие, днепровские, закарпатцы, буковинцы. И с крестиком, и с полумесяцем, и со звездой Давида. Из Харькова, из Тернополя, из Кривого Рога, из Франковска. Черкассы, Винница, Николаев, Чернигов, Сумы, Херсон, Хмельницкий, Запорожье. Из Киева. С Донбасса, с Луганщины, из Крыма. Все. Разные. Но украинцы и украинки. Защитники и Защитницы. Все, кто знает: надо быть достойным, а не сдаваться. Потому что сдаваться украинцы не привыкли. Потому что имеют достоинство. А потому-свободу", - подытожил президент Украины.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 21 ноября, Украина отмечает День Достоинства и Свободы. Праздник 13 ноября 2014 года ввел своим указом президент Петр Порошенко в честь двух революций: Оранжевой, начавшейся 22 ноября 2004 года, и Революции Достоинства, которая началась с акции студентов и общественных активистов 21 ноября 2013-го

Является преемником праздника Дня Свободы, отмечавшегося 22 ноября в честь Оранжевой революции, пока его не отменил Виктор Янукович.

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Автор: Катерина Комолова