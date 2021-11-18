Соответствующее решение Совет нацбезопасности и обороны принял 20 августа.

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны относительно применения экономических санкций против 28 сотрудников разведывательных и специальных служб РФ.

Соответствующий указ "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 августа 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" №584/2021 от 18 ноября обнародован на сайте Офиса президента.

Что предусматривают санкции:

блокирование активов - временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;

ограничение торговых операций;

ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;

предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;

приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств;

аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, в частности, аннулирование или приостановление действия специальных разрешений на пользование недрами и тому подобное.

Санкции СНБО на заседании 20 августа

Как сообщал УНИАН, 20 августа СНБО принял решение о введении санкций по рекомендации СБУ как в отношении физических, так и юридических лиц.

СБУ вынесла на рассмотрение Совета нацбезопасности и обороны предложения по применению экономических санкций против пророссийских пропагандистов и 28 сотрудников разведывательных и специальных служб РФ, которые насаждают российские нарративы и способствуют оккупационной власти на временно оккупированных территориях.

Отметим, в тот же день СНБО ввел санкции против главного редактора сайта "Страна" Игоря Гужвы, а также против пророссийского блогера Анатолия Шария и его жены Ольги.

Автор: Леся Лещенко