Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны относительно применения экономических санкций против 28 сотрудников разведывательных и специальных служб РФ.
Соответствующий указ "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 августа 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" №584/2021 от 18 ноября обнародован на сайте Офиса президента.
Что предусматривают санкции:
- блокирование активов - временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;
- ограничение торговых операций;
- ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;
- предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;
- приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств;
- аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, в частности, аннулирование или приостановление действия специальных разрешений на пользование недрами и тому подобное.
Санкции СНБО на заседании 20 августа
Как сообщал УНИАН, 20 августа СНБО принял решение о введении санкций по рекомендации СБУ как в отношении физических, так и юридических лиц.
СБУ вынесла на рассмотрение Совета нацбезопасности и обороны предложения по применению экономических санкций против пророссийских пропагандистов и 28 сотрудников разведывательных и специальных служб РФ, которые насаждают российские нарративы и способствуют оккупационной власти на временно оккупированных территориях.
Отметим, в тот же день СНБО ввел санкции против главного редактора сайта "Страна" Игоря Гужвы, а также против пророссийского блогера Анатолия Шария и его жены Ольги.