Завтра на заседании ВРУ планируется рассмотреть назначение 4 министров,

На завтрашнем заседании парламента ожидается присутствие президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом написал в Telegram-канале глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Завтра ждем президента в 10:00 в Верховной Раде. Будем, как всегда, рады видеть Верховного главнокомандующего!", - написал он

Верховная Рада завтра на заседании рассмотрит назначение 4-х министров.

Об этом написал представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

Завтра, 4 ноября, на пленарном заседании Верховной Рады Украины будут рассмотрены правительственные кадровые назначения:

о назначении Резникова Алексея Юрьевича министром обороны Украины;

о назначении Верещук Ирины Андреевны вице-премьер-министром Украины – министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;

о назначении Рябикина Павла Борисовича министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины;

о назначении Свириденко Юлии Анатольевны первым вице-премьер-министром Украины – министром экономики Украины.

По словам Мельничука, также в повестке дня запланировано рассмотрение 16 правительственных законопроектов.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 ноября, ВР приняла постановления об увольнении: Алексея Резникова с должности вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;

Андрея Тарана с должности министра обороны Украины;

Олега Уруского с должности вице-премьер-министра - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины;

Алексея Любченко с должности первого вице-премьер-министра - министра экономики Украины;

Романа Абрамовского с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Фракция "Слуга народа" направила кабмину предложения о внесении трех кандидатов на вакантные ныне должности в правительстве. Также в парламент поступило представление президента Украины о назначении Резникова министром обороны.

Автор: Инна Андалицкая